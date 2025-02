Crise en RDC : La CEEAC exige le retrait des troupes rwandaises du pays

Les pays d’Afrique centrale ont demandé vendredi au Rwanda de retirer immédiatement ses troupes du territoire congolais, où elles soutiennent les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23). Cette exigence a été formulée dans un communiqué conjoint des dirigeants et chefs de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), qui condamne fermement l’activisme du M23 dans la province du Nord-Kivu.

La CEEAC a également réitéré son engagement en faveur des initiatives diplomatiques existantes, notamment les Processus de Luanda et de Nairobi ainsi que l’accord-cadre d’Addis-Abeba de 2013. L’organisation appelle au respect des couloirs humanitaires et à la normalisation du fonctionnement de l’aéroport de Goma, tout en exhortant le M23 à cesser ses offensives et à quitter les territoires occupés illégalement.

Cette déclaration intervient à la veille d’un sommet conjoint entre la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour trouver une solution à la crise dans l’est de la RDC. Fondée en 1983, la CEEAC regroupe 11 pays, dont la RDC, le Rwanda, l’Angola et le Tchad.