CkilsEnPensent : les réactions au scandale des abus sexuels dans le sport au Gabon

Cinquante-quatrième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville, Oyem et Port-Gentil sur le thème : "Le scandale des abus sexuels de joueurs de la sélection nationale du Gabon des moins de 17 ans".

Depuis ce 16 décembre, le monde du football gabonais est ébranlé par la scandale sexuel baptisé Capellogate, des abus sexuels pédophiles perpétrés notamment par le coach des Panthères U17 durant plusieurs années. Une affaire qui a provoqué la libération de la parole sur les abus sexuels des joueurs par leurs encadreurs.

Un scandale qui n’aura pas laissé insensible les Gabonais rencontrés par les micros de la rédaction d’Info241. Ils nous livrent leurs impressions sur le plus grand scandale sexuels jamais survenu au Gabon et sur la gravité de ces agissements contre des mineurs souhaitant faire carrière dans le sport et la défense des couleurs nationales.

#CkilsEnPensent : épisode 54

Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie et montage : BC Graphics