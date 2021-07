Ckilsenpensent : Les gabonais et la prise en charge santé de la CNAMGS

Quarante-troisième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville et Port-Gentil sur le thème : "Les réactions autour de prise en charge de la CNAMGS en ces temps de crise sanitaire".

Pendant que la précarité gagne de plus en plus du terrain en raison de la pandémie du Covid-19, les Gabonais font quotidiennement face à divers problèmes socio-économiques. Parmi eux l’achat des médicaments d’ordonnances très souvent pléthoriques. Voilà que malgré l’obtention et l’utilisation de la carte d’assuré de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), certains médicaments ne sont plus ou n’ont jamais été pris en charge surtout les plus coûteux. Une situation qui n’a pas laissé insensibles les Gabonais rencontrés par les micros de la rédaction d’Info241. Ils nous livrent leurs impressions.

#Ckilsenpensent : épisode 42

Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie : BC Graphics