La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé, ce vendredi, que les ministres de la Défense du groupe avaient élaboré un plan pour une « éventuelle » intervention militaire au Niger « à moins que les putschistes ne reviennent sur ce qu’ils ont fait ». C’est ce qu’a annoncé le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, Abdel-Fatau Musah, à l’issue d’une réunion organisée par la capitale nigériane Abuja, depuis la journée du mercredi jusqu’au vendredi.

Musah a révélé que « les ministres de la Défense du groupe ont élaboré un plan pour une éventuelle intervention au Niger, incluant la manière et le moment du déploiement des forces ». S’exprimant au nom du groupe, il a déclaré : « Nous n’informerons pas les putschistes au Niger du lieu et de la date de notre frappe, et la décision sera prise par les chefs d’État du groupe.Nous voulons toujours que la diplomatie réussisse au Niger, et nous donnons aux putschistes toutes les chances de revenir sur ce qu’ils ont fait ».

Jusqu’à ce vendredi, toutes les tentatives africaines et internationales pour négocier avec les putschistes afin de libérer le président nigérien Mohamed Bazoum et le ramener au pouvoir avaient échoué, et ce, sur fond des déclarations d’éminents organismes internationaux affirmant qu’une intervention militaire occidentale ne contribuerait pas à résoudre le conflit dans le pays.

Le 26 juillet, le chef de la Garde présidentielle, le général Abd al-Rahman Chiani, a mené un coup d’État militaire qui a renversé le président Bazoum, détenu depuis lors au palais présidentiel. Le putsch a été condamné par la communauté internationale qui a appelé à réintégrer le premier président démocratiquement élu du pays.