Ali Bongo prend part à un dialogue virtuel sur la Covid-19 et le climat en Afrique

Ali Bongo a participé ce mardi à une réunion virtuelle dénommée « dialogue virtuel entre dirigeants de haut niveau sur l’urgence du Covid-19 et du climat en Afrique ». Organisée par la Banque africaine de développement et le Centre mondial pour l’adaptation (GCA), cette visioconférence de deux heures a réuni notamment Ban Ki Moon, Antonio Guterres et Akinwumi Adesina.

Ce dialogue virtuel a été l’occasion pour Ali Bongo « de rappeler que l’Afrique, qui n’émet que 3% du CO2 dans le monde, est lourdement affectée par les conséquences du changement climatique et d’appeler les pays industrialisés à rejoindre au plus vite le Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique (AAAP) », a-t-il indiqué sur Facebook.

L’AAAP propose une approche comprenant trois volets pour faire face à la pandémie de Covid-19, au changement climatique et aux nouveaux défis économiques du continent. Le programme soutiendra la mise en œuvre de la vision de l’Initiative pour l’adaptation en Afrique. Son objectif est d’atteindre une couverture régionale équilibrée dans son travail par le biais de programmes et de projets régionaux et continentaux.

Ce dialogue des hauts dirigeants africains précède un autre forum important sur le changement climatique, qui réunira des dirigeants mondiaux sous l’égide des États-Unis le 22 avril prochain, à l’occasion de la Journée de la Terre.