Ali Bongo caresse toujours le rêve de faire adhérer le Gabon au Commonwealth en 2022 !

C’est ce qu’a annoncé le président gabonais au cours de son adresse à la nation le 31 décembre 2021 à l’occasion du Nouvel An. Ali Bongo n’a pas renoncé à faire du Gabon le 55e Etat-membre de l’alliance autour de la couronne britannique depuis la Déclaration de Londres de 1949 et qui compte aujourd’hui 54 pays et 2,4 milliards d’habitants.

« En 2022, notre pays devrait intégrer la grande famille du Commonwealth. Une famille forte de 54 Etats. C’est un tournant géopolitique majeur pour notre pays qui désire dans un monde globalisé, s’ouvrir et adhérer à un autre espace multi-culturel également porteur pour notre pays », a laissé entendre Ali Bongo.

Une future adhésion du Gabon avait été annoncée pour juin 2021 avant d’être contrariée par le second report de la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (Commonwealth heads of government meeting ou CHOGM) censée se tenir à Kigali (Rwanda) depuis 2020 après celle de Londres (Angleterre) en 2018. Patience donc !