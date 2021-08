Afrobasket U16 : Le Gabon quitte le Caire bon dernier, avec 11 lourdes défaites consécutives !

L’Afrobasket U16 c’est déjà fini pour le Gabon. Alors que la compétition se poursuivra jusqu’à dimanche, le Gabon a terminé hier soir sa débâcle sportive en s’inclinant face au pays organisateur. Les filles ont été les premières à se faire écraser jeudi après-midi par les Pharaons sur le score sans appel de 164 à 10. Les garçons n’ont pas fait mieux en se laisser dévorer par les Egyptiens plus adroits sur le score de 123 à 64. Deux nouvelles défaites qui portent à 11, le nombre de déconvenues essuyées par le Gabon à cette 7e édition de l’Afrobasket FIBA U16 2021.

Véritable punching-ball des autres nations à ces joutes continentales de basket-ball, le Gabon a terminé jeudi dans la douleur son aventure en Egypte. Le pays d’Ali Bongo et du ministre des Sports Franck Nguema a terminé la compétition sans aucune victoire soit 11 matchs disputés en autant de mises en défaite. Dans les deux compétitions, le Gabon a terminé bon dernier autant chez les filles (5e) que chez les garçons (7e).

Une vue de la douloureuse rencontre des filles, hier après-midi

Un naufrage sportif qui s’est poursuivi jeudi à 16h00 avec les jeunes basketteuses gabonaises qui ont essuyé le pire score de la compétition face aux Pharaons d’Egypte. Une cuisante défaite qui s’est dessinée dès le premier quart temps par 42 à 5. Les Gabonaises tétanisées n’ont pas pu inscrire le moindre point au second quart temps devant l’adresse des Egyptiennes qui ont alourdi le score 78 à 5. Durant le 3e et 4e quart temps, le Gabon finira par inscrire 5 maigres points portant la débâcle à 164 à 10.

Les garçons se sont inclinés pour 6e fois consécutive face aux Pharaons

Les garçons n’ont guère fait mieux en soirée, peu après 19h, face à la sélection masculine des Pharaons d’Egypte. Dès le premier quart temps, les Panthères du Gabon masculines sont restées elles aussi, impuissantes face à supériorité Egyptienne : 39 à 11. Du second au 4e quart temps, les Pharaons ont mené la danse successivement de 81 à 26 (2e), à 103 à 39 (3e) puis enfin de 123 à 64. Un score final qui a refermé l’aventure douloureuse du Gabon à cet Afrobasket.

Une double déconvenue qui devrait amener à repenser la préparation et la pratique du sport de haut niveau au Gabon. Aucune victoire en 11 rencontres et une élimination dès le premier tour pour une double sélection gabonaise copieusement battue par l’ensemble de ses adversaires tant chez les filles que chez les hommes. Des joueurs emmenés sur le terrain de la balle orange par les coachs Patrick Mboumba chez les filles et Diaw Boubacar Ambourouet chez les garçons.

Voici l’ensemble des résultats des Panthères U16 à cet Afrobasket :

Chez les garçons :

vendredi 6 août 2021 : Algérie (82) vs Gabon (63)

samedi 7 août 2021 : Mali (137) vs Gabon (47)

lundi 9 août 2021 : Gabon (56) vs Tchad (70)

mardi 10 août 2021 : Gabon (67) vs Ouganda (81)

mercredi 11 août 2021 : Côte d’Ivoire (110) vs Gabon (57)

jeudi 12 août 2021 : Gabon (64) vs Egypte (123)

Chez les filles :

samedi 7 août 2021 : Gabon (18) vs Algérie (73)

dimanche 8 août 2021 : Gabon (14) vs Mali (153)

lundi 9 août 2021 : Tchad (84) vs Gabon (29)

mercredi 11 août 2021 : Ouganda (53) vs Gabon (25)

jeudi 12 août 2021 : Egypte (164) vs Gabon (10)