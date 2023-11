72 CkilsEnPensent : les Gabonais et l’arrivée au pouvoir du CTRI

72e épisode du micro-trottoir « CkislEnPensent » de la rédaction d’Info241, réalisé entre Libreville et Port-Gentil, sur le thème : « Les Gabonais et leurs sentiments sur l’arrivée au pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) du général Brice Oligui Nguema ».

Le Gabon a changé de régime le 30 août dernier avec l’arrivée au pouvoir de l’armée qui a renversé Ali Bongo. Depuis certaines nominations et décisions questionnent. Les avis sont partagés sur une continuité ou non de l’ancien régime avec notamment la promotion d’anciens cadres du régime déchu dans la transition. Pensez vous que le Gabon sous le CTRI soit vraiment sorti du régime Bongo-PDG ? Pensez vous à l’inverse que ce soit enfin notre essor vers la félicité ? #CkilsEnPensent : épisode 72 Propos recueillis par : Sandrine Eyang et Davy Lepedez

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie et montage : BC Graphics