41 milliards de francs CFA bientôt débloqués pour la mise en œuvre du projet Gabon Digital

Le projet Gabon Digital, une initiative ambitieuse visant à transformer le pays à travers le développement numérique, est sur le point de recevoir un coup de pouce financier décisif. Le ministre de l’Économie numérique et des Nouvelles technologies de l’information, le général Bonjean Rodrigue Mbanza, a réussi à lever les derniers obstacles administratifs et techniques, assurant ainsi le déblocage imminent de 41 milliards de francs CFA (68 millions de dollars américains) de la Banque mondiale.

Depuis son lancement en juin 2021, le projet Gabon Digital a été freiné par diverses lenteurs administratives, notamment au niveau du Conseil d’État, chargé de l’examen de l’acte juridique reconnaissant l’emprunt. La date butoir pour réunir toutes les conditions nécessaires était fixée au 31 mai 2024. Face à cette échéance cruciale, le ministre Mbanza a intensifié ses efforts, engageant des négociations intenses, y compris un round décisif aux États-Unis le 4 mars 2024.

Négociations fructueuses avec la Banque mondiale

En partenariat avec Aissatou Diallo, représentante résidente de la Banque mondiale, le ministre Mbanza a orchestré quatre rencontres stratégiques en trois mois pour dissiper les inquiétudes et accélérer le processus de décaissement. Mme Diallo a salué l’efficacité et la détermination du ministre, qui ont permis de restaurer la confiance du Gabon auprès de l’institution financière internationale.

Pour garantir le bon déroulement du projet, le ministre a nommé le directeur général de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) comme président du comité technique, et s’est assuré de la formation des comités techniques, une condition essentielle pour le déblocage des fonds. Ces mesures étaient cruciales pour surmonter les retards accumulés et respecter le calendrier du projet, qui s’étend jusqu’en 2025.

Un engagement réaffirmé

Le 22 mai 2024, lors du dernier round de négociation, le ministre Mbanza a réaffirmé à Mme Diallo son engagement total à lever tous les obstacles potentiels à la mise en œuvre du programme. Cette détermination a été décisive pour garantir un décaissement imminent des premières tranches du prêt de ce projet qui échoie le 30 juin 2026.

Avec l’imminence du déblocage des 41 milliards de francs CFA, le projet Gabon Digital est prêt à entrer dans une phase de réalisation concrète. Cette initiative promet de transformer le paysage numérique du pays, en améliorant l’efficacité administrative et en stimulant l’innovation. Le Gabon s’apprête ainsi à devenir un acteur majeur dans le domaine des technologies de l’information en Afrique, ouvrant la voie à un avenir numérique prometteur.