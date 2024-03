Voici la liste des 542 participants au Dialogue national inclusif du Gabon

Alors que le Dialogue national inclusif devant permettre au Gabon de se reconstruire après 56 ans de règne sans partage de la famille Bongo, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris ce mardi 26 mars, au Journal Officiel, deux décrets portant désignation des 542 participants +76 personnes ressources au Dialogue national inclusif qui aura lieu du 2 au 30 avril prochains à Akanda et Libreville.

C’est officiel depuis hier, l’on connait désormais la liste des 580 participants au Dialogue national inclusif convoqué par le gouvernement de la transition et le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Une liste de personnalités qui brasse l’ensemble des couches de nation avec des visages que l’on avait plus vus dans le pays.

Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI)

Général de Brigade Elisabeth NYNGOMANDA Général de Brigade Jean-Claude OBAME TATY Général de Brigade Sylvain Florient PANGOU MBEMBO Colonel Paul-Aimé Vincent MOSSIE Colonel Parfait MOUKADY BIKORAUD Colonel Angèle ANDEME EDOU Colonel Albertine Annie Blanche MINZOUGHE-ESSONE Colonel Jean-Jacques ELLA-NKOULOU Colonel Serge BINGAH Colonel Ernest ZUE EDZANG Colonel Ghislain NDONG MBA Colonel Eugène OSSAMI Colonel Bernadette NSENG NSENG ZOGO Colonel André Amour AMBOUROUET Colonel Vincent De Paul KATOUA SOUMANGHA Colonel Nadège KOUMBA BOUSSOUGOU Capitaine de Vaisseau TOMBOT MAYILA Commissaire-Colonel Henri Charles NDOENGOUNE Médecin-Colonel Martin Ovenga SIPAMIO BERRE Pharmacienne-Colonel Louise Mireille DISSOUVA Colonel Martial ELLA NKAH Lieutenant-Colonel Gérard Bertrand TAPOYO Lieutenant-Colonel Guy-Roger BIGNOUMBA MAPANGOU Lieutenant-Colonel Arnauld OBIANG-OBIANG Lieutenant-Colonel Jules BOGALLI-NZIENGUY Lieutenant-Colonel Brice MAFOUYI MAKITA Lieutenant-Colonel Mauricette DIJOLS Lieutenant-Colonel Fulgence MOUITY MAKANGA Lieutenant-Colonel Rodolphe ANTIMI Capitaine de Frégate Abdoulaye IGOUWE Lieutenant-Colonel Yannick ALEVINANT Lieutenant-Colonel Xavier ELOGO YENDEMEYA Lieutenant-Colonel Fernand MIZERE Lieutenant-Colonel Estelle MANGAYI Lieutenant-Colonel Wilfried MATTEYA Lieutenant-Colonel Gartien Stéphane TALLA MAWOUKOU Lieutenant-Colonel Claude Gaëlle BOKINDA Lieutenant-Colonel Prisca PAMBO BOUANGA Commandant Rigobert AKOMO Commandant MACKOBU-MA-MIHINDOU Commandant Franck DJEMBI DJEMBI Commandant Jean Batiste OYOMA Commandant Marthan LEMAMI OYANDJI Commandant NDONG EFFERA Commandant Evrard LENGAMA Commandant Lezin DENGUE Commandant François Régis NDJEMBO Commandant Loïc OSSIBA Commandant Yvon NGOM Y NGOM Commandant Joël MOUCKONGA Commandant Franck OSSONO OBIANG Commandant Bienvenue de la Croix LETSINA Commandant Chrisostome MOUELE Commandant Hugues Martial OYAGA Commandant Yannick Didier DOUCKAGA Commandant Landry-Chrisostome BOUTAMBA Commandant Landry NZAMBA MAGANGA Commandant Charlotte MBENG MORE NSI Commandant Casimir NDONG Commandant Oscar Ivina CHUMA Lieutenant de Vaisseau Régis Mao AFOUGHE ESSINGONE OBIANG NDONG Lieutenant de Vaisseau Luther Nzambi MOULOUNGUI Capitaine TSAMBA MOUELE Capitaine Djem’s YEMBIT

Membres du Gouvernement (10)

Michel Régis ONANGA NDIAYE, Ministre des Affaires Étrangères chargé de l’Intégration sous-régionale et des Gabonais de l’Étranger Paul-Marie GONDJOUT, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Pr. Adrien MOUGOUGOU, Ministre de la Santé Hermann IMMONGAULT, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Mays MOUISSI, Ministre de l’Économie et des Participations Général de Brigade Maurice NTOSSUI ALLOGO, Ministre des Eaux et Forêts Jeannot KALIMA, Ministre de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques Jonathan IGNOUMBA, Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche Laurence MENGUE-ME-NZOGHE ép. NDONG, Ministre de la Communication et des Médias Parfaite AMOUYEME OLLAME ép. DIVASSA, Ministre du Commerce, des PME-PMI, chargée des Activités Génératrices de Revenus

Assemblée Nationale de la Transition (05)

François NDONG OBIANG Amiral Gabriel MALLY HODJOUA Charlotte ABOGHE Eloi NZONDO Boris Mesmin NGABIKOUMOU WADA

Sénat de la Transition (05)

Solange KIKI Marcelle IBINGA, ép. ITSITSA Minault Maxime ZIMA EBEYARD Marc ONA ESSANGUI Jean de Dieu YEMBIT MANGALA

Conseil Économique, Social et Environnemental de la Transition (05)

Bertrand ZIBI ABEGHE Joel OGOUMA Aminata ONDO Nicaise MOULOMBI Ernest MPOUHO

Corps Judiciaire (12)

Magistrats

Loïck Albert MICKOTO Guy Martial BOUCALT Paul Elie BEKALE Andréa APOUNGOU Stevy ANDEM MOUNGUENGUI Fredy MENGOME MINTSA Pascal BENGA TONANGOYE Marthe Augustine MBOUNDJI NZIKOU Manuela NGUEMA Gira ONDZAGHA

Greffiers

Jean Dominique OMEME Aristide EGNANGA KOUANGA

Départements ministériels (SG ou IGS) (30)

Pierre-Claver MFOUBA, Inspecteur Général des Services Adjoint du Ministère de la Planification et de la Prospective BIYAMBOU PENDY, Inspecteur Général des Services du Ministère de la Réforme des Institutions Patricia Roseline MBOUKOU FOUTOU, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères, chargé de l’Intégration Sous-régionale et des Gabonais de l’Étranger Général de Brigade Aérienne Paul TSAMBA MOUBEYI, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la Défense Nationale Norbert VOUKAMBA SOKHA, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Intérieur Lydie Stéphanie MAMIAKA, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux Dr. Elise EYANG OBAME, Secrétaire Général du Ministère de la Santé Frédérique BETOE, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, chargé de la formation civique Pr. Eugenie EYANG, Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique Jocelyn NEMBE, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Économie et des Participations Guy Nazaire SAMBA, Secrétaire Général du Ministère des Comptes Publics Hervé BIBA NZENGUE, Secrétaire Général du Ministère du Pétrole Marie Paule MANOMBA, Secrétaire Général du Ministère des Travaux Publics Juliette Corine SKITT, Inspecteur Général Adjoint des Services du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre Léandre Emmanuel BOULOUBOU, Secrétaire Général du Ministère de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques Alain Didier AFANERE MEVYANN, Secrétaire Général du Ministère du Travail et de la Lutte contre le Chômage Jean de Dieu Robert MINDOUME MBA, Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités Raphael NGADI LITADI, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche Anastasie KENGUE, Secrétaire Général du Ministère de la Communication et des Médias Aline MINKO MI ETOUA, Secrétaire Général du Ministère de l’Économie Numérique et des Nouvelles Technologies de l’Information Delphin MAPAGA, Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Conflit Homme – Faune Eugène BIBALOU, Inspecteur Général des Services du Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts Marylène BALAMY SINGATADY ep. NYAMA, Secrétaire Général du Ministère des Eaux et Forêts Léandre NTSAGUI, Inspecteur chargé des questions maritimes du Ministère des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer Olga ONANGA IBONDA, Inspecteur Général des Services Adjoint du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Edwige Corine MOUTOUPITTIE, Secrétaire Général Adjoint du Ministère des Mines MOUSSAVOU MOUSSAVOU, Inspecteur Général des Services du Ministère du Commerce, des PME/PMI, chargé des Activités Génératrices de Revenus Ousmanou HAMIDOU, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Sociales Nadège BEKALE, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Industrie Urfa MANFOUMBI MOUDJEIGOU, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la Réforme des Institutions

Délégations spéciales des Conseils départementaux (48)

Province de l’Estuaire

Julien EKO NDONG (KOMO-MONDAH) Bernabé EKOH BEKALE (KOMO KANGO) Claude ATISSO (KOMO-OCEAN) Octave NTOUTOUME NGUEMA (NOYA)

Province du Haut-Ogooué

Philippe APOUBA (M’PASSA) Général Gilbert LIKASSA (LEBOMBI-LEYOU) Nadège Néné TINGALEME (SEBE-BRIKOLO) Polycarpe AYIBIGA (LEKONI-LEKORI) Jean Felix MBIE (LES PLATEAUX) Yves Zacharie OKINDJA (BAYI-BRIKOLO) Aubin Janvier MABECKA (LEKOKO) Ludovic NGOULOU (DJOUE) Jean Stanilas FOUNA (DJOUORI-AGNILI) Sidoine ANGOUANDA (LEKABI-LEWELO) Joachim MOUSSOUARI (OGOOUE-LETILI)

Province du Moyen-Ogooué

Georges NGOMA BARANOW (OGOOUE ET LACS) Joseph MBA EWOURE (ABANGA-BIGNE) Michel OGOMBE (DOUYA-ONOYE)

Province de la Ngounie

Jean NZENGUE (BOUMI-LOUETSI) Rosette KOUMBA (DOLA) Placide MATSIMA (LOUETSI-BIBAKA) Bernard MOUGNALA (LOUETSI-WANO) Roger LAMOU (MOUGALABA) Aimé-Christian MATSOUPA (NDOLOU) Théophile EMBO NGONGA (OGOULOU) Colonel Jean-Guy PAMBOU (TSAMBA-MAGOTSI)

Province de la Nyanga

Ange MICKALA (MOUGOUTSI) Dieudonné VOUBOU VOUBOU (BASSE-BANIO) Olivier MASSAMBO NDO (DOUIGNY) Lamenais NZIGOU MANGUILA (DOUTSILA) Auguste SAFOU MBOUMBA (HAUTE-BANIO) Olivier PAMBOU (MONGO)

Province de l’Ogooué-Ivindo

Saturnin EDZODZOME (IVINDO) Capitaine Constant GUENGOUE (LOPE) Lieutenant-Colonel Françoise NZURE OLLE (MVOUNG) Gaétan ALAMANDI (ZADIE)

Province de l’Ogooué-Lolo

Max-Anicet IKOUBOULOU (LOLO-BOUENGUIDI) Blaise MABOUMBIA (MULUNDU) Bruno NDOMBI MABIALA (LOMBO BOUENGUIDI) Jean-Baptiste NDIZIMBA (OFFOUE-ONOYE)

Province de l’Ogooué-Maritime

Paul MOUKETOU (BENDJE) Joseph AREGAGANO (ETIMBOUE) Dr Maurice SISSO (NDOUGOU)

Province du Woleu-Ntem

Samuel Sergy MBA ADZABE (WOLEU) Colonel Samuel MINKO NGUEMA (NTEM) Colonel Jean OTOGHE (OKANO) Colonel Gabriel YEBE MENVIE (HAUT-NTEM) Colonel Alain-Victot ATOMO OBAME (HAUT-KOMO)

Délégations Spéciales des Communes (52)

Province de l’Estuaire

Général de Brigade Jude Ibrahim RAPONTCHOMBO (LIBREVILLE) Général de Division Arnaud Sandri NOMBO (OWENDO) Général de Brigade Jean Claude Régis SIPAMIO BERRE (AKANDA) Général de Brigade Samuel NDOUTOUME-EKOUA (NTOUM) Colonel Prosper MBADING MOMBO (KANGO) Capitaine Symphorien MAGANGA KOUMBA (NDZOMOE) Fidèle ONDO NZE (COCOBEACH)

Province du Haut-Ogooué

Christian Dominique DJONGO-KONIO (FRANCEVILLE) Colonel Jean Freiri TSIENGORI (MOANDA) Alban Clark DJOSSIMA (MOUNANA) Marie Eliane MBELE (OKONDJA) Colonel Roger PITY (AKIENI) Gabriel AMBAH OSSOULOU (LECONI) Jean Rigobert EBONGUI (ABOUMI) Flavien LOUDY (BAKOUMBA) Robinson MVONO (ONGA) Gilbert NKIMA (BONGOVILLE) Benjamin LEKAMBA (NGOUONI) Colonel Michel SOUAGA (BOUMANGO)

Province du Moyen-Ogooué

Général d’Armée August Roger BIBAYE ITANDAS (LAMBARENE) Barthelemy NTOTOME (NDJOLE)

Province de la Ngounie

Général de Corps d’Armée Cyriaque MBADINGA (MOUILA) Adjudant-Chef Major MOULENGUI BISSIELOU (MBIGOU) Pierre NZAMBA MAGANGA (NDENDE) Pascal YOUBI MATSOUAKA (MALINGA) Venance MOUDIOMBO (LEBAMBA) Emile MANGADI (GUIETSOU) Benoit Jacquard MOUGOULA (MANDJI) Laurent IDIATA (MIMONGO) Joseph MOUTANDOU MBOUMBA (FOUGAMOU)

Province de la Nyanga

Lieutenant-Colonel Aloïse Robert MAVIOGA (TCHIBANGA) Colonel Bachir MAKOSSO MVOUMBI (MAYUMBA) Simon IBINGA IBINGA (MOABI) BGC Prince MOMBO MOULOUNGUI (MABANDA) Serge MAKAYA MANGOMA (NDINDI) Jean-Louis NGOMA (MOULENGUI-BINZA)

Province de l’Ogooué-Ivindo

Rita Estelle MILAGOLO (MAKOKOU) Commandant Jean-Marc NGANDOBADI (BOOUE) Armand KWELEANGOUE (OVAN) Pascal ZOA MALOMBA (MEKAMBO)

Province de l’Ogooué-Lolo

Félicien MOUDIONDZE (KOULA-MOUTOU) Jacques LITONA LOUMBI (LASTOURVILLE) Eustache BIELA MIDOKO (PANA) Jean-Claude PANGO (IBOUNDJI)

Province de l’Ogooué-Maritime

Général de Corps d’Armée Pierre RIZOGO ROUSSELOT (PORT-GENTIL) Edouard OKOVAH (OMBOUE) Colonel Joseph MAVOUNGOU SOUAMY (GAMBA)

Province du Woleu-Ntem

Jean Christophe OWONO NGUEMA (OYEM) Jean-Michel EDOU SIMA (BITAM) Colonel Alain-Corneille NKOGHE OBOUNOU (MINVOUL) Colonel Charly ASSAME MEFANE (MITZIC) Joseph ESSONO NGUEMA (MEDOUNEU

Partis Politiques légalement reconnus (104)

Jean Marc LOUMAS - Parti Renouveau Démocratique Gabonais (PRDG) Stéphanie Karine DOWENA - Union Progrès Démocratie (UPD) Richard MOULOMBA MOMBO - Alliance pour la Renaissance Nationale (ARENA) Firmin IKABANGA - Union Républicaine pour la Démocratie et le Progrès (URDP) Lié Osiasse LOUEMBET MANFOUMBI - Forces Patriotiques Unies (F.P.U) Honoré NGOLO - Parti du Renouveau National (PRN) Laurent ANGUE MEZUI - Rassemblement Pour le Gabon (RPG) Jean de Dieu MOUKAGNI-IWANGOU - Union et Solidarité (US) Pierre Martial DIKINZ KAMA - Union des Forces Nouvelles (UFN) Fleur METEE MVE - Rassemblement pour le Progrès et le Bien-être du Gabon (RPBG) Rodrigue Brice IKAPI NGOMA - Mouvement Politique Orange (MPO) Alida BOUKA - Forum Gabonais pour le Développement et la Civilisation Nationale (FGDCN) Théodore MAYAZA - Rassemblement des Démocrates Indépendants (RDI) Marie-Brunelli AZIZET - Union Démocratique et Sociale (UDS) Jacques ROUNGOU - Parti du Peuple Uni (PPU) Thierry Bertin ENDAMNE - Mouvement Commun des Républicains (MCR) Angèle KOMBA - Front des Patriotes Réformateurs (FPR) Paskhal NKOULOU - Union Gabonaise Démocratique (UGD) Reine TSAME - Parti Républicain et Démocratique (PRD) Clay Martial OBAME AKWE - Bloc Démocratique Chrétien (BDC) Martial ALLOGHO - Solidarité Nationale (SN) Wilfried MBOUMBA - Cause Commune pour le Développement du Gabon (CCDG) Elva ESSOLA OBIANG - Forum pour la République Gabonaise (FRG) David MBADINGA - Union des Patriotes Gabonais Loyalistes (UPG-L) Marcel Robert TCHORERET - Cercle Omega (CO) Richard GANDZINO - Souverainistes Ecologiques Thierry RETENAUD NDIAYE - Coordination Républicaine Indépendante (CRI) Juste Alain MOUITY - Coordination Nationale Concertée pour le Développement (CNCD) Aristide MONDJO - Alliance pour le Changement et le Renouveau (ACR) Roxane Gersande NTSAME NGUEMA - Union pour la République (UPR) Michel NGUIMBI NGUIMBI - Union des Alliances pour une Nouvelle Afrique (UANA) Pulchérie IBINGA épse NGOUENI - Rassemblement pour l’Alternance Pacifique et l’Indépendance Démocratique (RAPID) François MOUZEO - Parti Nationaliste Gabonais (PNG) Arlette Gertrude EBANE - Parti Socialiste Unifié (PSU) Claudia LECTIEMI LEKOURA - Les Bâtisseurs de la République (BR) Jean Romain FANGUINOVENY - Parti du Peuple Gabonais (PPG) Bernadette ZOUGA MBA - Rassemblement des Démocrates Républicains (RDR) Constantin BOUNDA - Association pour le Socialisme au Gabon (APSG) Parfait MIHINDOU BOUSSOUGOU - Union du Peuple Gabonais (UPG) Desy Sylia MATSA-MA-MUSABUCK - Mouvement des Citoyens du Gabon (MCG) Colette ITOUMBA DITENDA - Parti des Agriculteurs du Gabon (PAGA) Jay MAYOMBO MASSIMA - Energie du Peuple Indépendant (EPI) Lenine Teddy Gignon DJIEMBI - Alliance pour le Soutien et le Développement des Jeunes (ASDJ) Anatole NFOUMBOULOU - Rassemblement, Héritage et Modernité (RHM) Mathurin MENGUE BIBANG - Parti Radical des Républicains Indépendants (le PARI) Sévérin MANDJABA - Union Socialiste Progressiste (USP) Gisèle EYANG NKOULOU - Congrès pour la Démocratie et la Justice (CDJ) Armèle DOUMALEWA épse YEMBI YEMBI - Alliance Démocratique et Républicaine (ADERE) Héry Alex ANGUILET WALKER - Sociaux-Démocrates Gabonais (SDG) Didier TABA ODOUNGA - Parti Social-Démocrate (PSD) Emmanuel EDOU EYENE - Alliance Patriotique (AP) Franck NDJIMBI - Union Nationale (UN) Marie Augucia SANANA - Forum Africain pour la Reconstruction (F.A.R) Guy NANG-BEKALE - Rassemblement des Patriotes Républicains (RPR) Jean Valentin LEYAMA - Réappropriation du Gabon, de son Indépendance pour sa Reconstruction (REAGIR) Jean Benoit NGOULOU - Parti du Réveil Citoyen (PRC) Gerard ELLA NGUEMA - Front patriotique gabonais (FPG) Christian MABIKA - Mouvement de Redressement National (MORENA ORIGINEL) Deolinda Raïssa NYINGONE EKOUNZOGHE - Union pour la solidarité et le développement (USD) Ange Gertrude ITOUMBA MAGANGA - Cercle de la République du futur (CRF) Dikenane KOMBILA - Rassemblement National des Bucherons (RNB Joachim MBATCHI PAMBOU - Forum pour la Défense de la République (FDR) Marina ALOBO - Parti de la Nouvelle République (PNR) Marie Angèle DIKAMBISSA BOUSSOUGOU - Union Démocratique Républicaine (UDERE) Joel NGOUENENI NDZENGOUMA - Parti pour les 7 Merveilles du Peuple Gabonais Pamela TSONA PAMBO - Conscience et Action Citoyenne (CAC) Christelle Nina NZOUNGA ONDO - Parti Ecologique Gabonais (PEG) Freddy ASSELE - Centre des Libéraux Réformateurs (CLR) Viviane MEBARA MEDOUNG - Parti National Ecologique du Gabon Vert (PNE GABON-VERT) Angélique NGOMA - Parti Démocratique Gabonais (PDG) Simon MASSOUANGA - Mouvement de Redressement National (MORENA) Richard MOUSSELIKI - Rassemblement des Républicains Indépendants (RRI) André Jules MADINGOU - Parti Gabonais du Progrès (PGP) Joé ROYEMBO - Rassemblement pour une Dynamique Populaire Jean-Robert GOULONGANA - Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM) Pierre BESSAYI FOUBANGOYE - Gabon Avenir (GA) Marie-Stéphanie LONGA LEMBE - Mouvement d’Emancipation Socialiste du Peuple (MESP) Ruphin NDOUTOUME MBA - Union Pour la Nouvelle République (UPNR) Michael Cédric MOAPA KOHO - Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès Arlet VINGA DJOGO - Union des Forces de la République (UFR) Colette BIVIGOU MBINA - Parti Gabonais du Centre Indépendant (PGCI) Camille GUIBINGA - Mouvement Populaire de la Jeunesse Gabonaise (MPJG) Elvire Nancy NKOLO MENSAH épse Quentin DE MONGARYAS - Parti pour le Développement National (PDN) Cedde MAVIOGA - Rassemblement des Gaulois (RG) Alfred ASENI TENZI - Rassemblement des Démocrates Progressistes du Gabon (RDPG) Mélanie GUIKOUVA - Front d’Egalité Républicaine (FER) Leonel Emile OKOUYI - Union pour le Progrès National (UPN) Judicaël NZAMBA - Mouvement Démocratique pour la Justice Sociale (MDJS) Inès NKOMA - Parti Socialiste Gabonais (PSG) Benjamin NGADI - Les Démocrates (LD) Nina Mirabelle KENGUE MOUANDJOURI - Union Nationale des Forgerons (UNAF) Jean Baptiste KINGA - Union Socialiste Gabonais (USG) Dr Astride MBOUMBA - Rassemblement des Démocrates (RD) Ange Landry SAFOU TCHIAMA - Parti pour le Développement et la Solidarité Sociale (PDS) Marie-Olivia AYINGONE OWANGA - Parti Travailliste (PT) Jean Rémy LEPEMANGOYE - Union pour la Démocratie et l’Intégration Sociale (UDIS) Clémentine Katya OBERGFELL QUENTIN ZIZZA DE MONGARYAS - Front Démocratique Culturel (FDC) Estelle-Rachel CHANGAUT - Bloc des Patriotes Unis (BPU) Reine ADIAHENOT OGANDANGA ép. NDJONDJI - Union Nationale Initiale (UNI) Laure DOUTSONA ABLAVIE ép. MBADINGA - Mouvement de Redressement National (MORENA) BOUKANDOU Elza Ritchuelle - Acteur politique Juste LOUANGO - Acteur politique Karine Cecilia ARISSANI - Acteur politique Micheline Georgina OTOUNGA - Acteur politique

Patronat (10)

Jean Bernard BOUMAH Regis LOUSSOU KIKI Gina Léonie OKISSA ép. EYAMA ONDO Patrick MABIKA Jacqueline BIGNOUMBA Christian BOUPASSIA Flavien EDOU ETOUGOU Marcel MINTSA MI ESSONO Jean Yves MANBOUNDOU MIHINDOU Michael ZUE ONDO

Syndicats (10)

Didier ATOMO BIBANG (SYNAPEF) Sylvain MAYABI BINET (ONEP) Raphaël MBOMBE (SENA) Jean-Robert MENIE (SYLTEG) Serghes MICKALA-MOUNDANGA (SYNAPS) Juste AMBOUROUET (SYNAMAG) Pierre MINTSA (MACHETTE SYNDICALE) Alain MOUANGOUADI (DYNAMIQUE UNITAIRE) Aimé Dunoise NZAMBA (SYPROMINES) Mathurin OVONO EBE (SNEC UOB)

Secteur Educatif (10)

Hildegarde YAYA MAGANGA (Enseignement technique) Jean-Baptiste BIKOUKOUE-BI-YOUGUAH (Enseignement général) Carl BIYOGUE BI NGUEMA (Enseignement général) Aimé NDONG ONDO (Enseignement général) Fidèle Gontrand LOUMBANGOYE (Enseignement technique) Aimé Fiacre PITHA (Enseignement général) René MEZUI MENIE (Fédération nationale des associations des parents d’élèves et d’étudiants du Gabon) Mohamed MBA (CAPE) Donatien BOULINGUI (CNPE) Nicole Hitou ARONDO YENO (Mutuelle de EM-Gabon)

Monde Universitaire (10)

Pr. Gabriel ZOMO YEBE Pr. Guy Serge BIGNOUMBA Pr. Noel Bertrand BOUDZANGA Pr. Télesphore ONDO Pr. Flavien ENONGOUE Pr. Elza BIVIGOU Dr. Alexis NANG ONDO Dr. Irène MENGUE M’OBAME Dr. Anatole Christian ENGUENG ONDO Dr. Jean Delors BIYOGUE BI NTOUGOU

Retraités civils et militaires (10)

Marie Ursule LECKAT Michel MBEMBO DOUMOU Jacques BILONG BI NDOUME Pierrette BENGA Duplex NDONG MINTSA Général Jacques Roger MVE Général Antoine EMBINGA ONDOUNDA Colonel Dieudonné GNAMANGONGO Capitaine Chantal MOUBOLOU MOULOPOU Adjudant-Chef Major Yves KOMBO PONGUI

Personnes vivant avec un Handicap (8)

Laurent BOUKAMBA Jonathan NTOUTOUME Olivier IDOUMA Commandant Léon MINKO Serge OKOGO Dr. Stéphanie NTSAME NGOUA Félicien EVOUNG Tony MANGANGA MANGANGA

Communautés pygmées (8)

Germain BIAHODJOW Leonard ODAMBO ADONE Jeanne Marthe MINKOUE MI ELLA Maurice MOUKAGNA César Lieutenant-Colonel WAGA Sous-Lieutenant Christophe NDENGUE 2ème Classe Jean AYI ATSAME 2ème Classe Stevy Romaric MEKAMBI

Sages et Dignitaires de la République (18)

PROVINCE DE L’ESTUAIRE

Charles OREZAN IMOUNGA Eugène MBA



PROVINCE DU HAUT-OGOOUE

Jacques LEBIBI Michel KOUMBANGOYE



PROVINCE DU MOYEN-OGOOUE

Eugène REVANGUE Pauline NYINGONE



PROVINCE DE LA NGOUNIE

Paul MALEKOU Prime Célestin LECHIOMBEKA



PROVINCE DE LA NYANGA

Viviane BIVIGA Gérard MIHINDOU



PROVINCE DE L’OGOOUE-IVINDO

Paul Marie ESSIE EMANE Guy Roger EKAZAMA



PROVINCE DE L’OGOOUE-LOLO

François MBOMA Général Sosthène FOUALA



PROVINCE DE L’OGOOUE-MARITIME

André Marc APERANO Marie Joséphine PEKA



PROVINCE DU WOLEU-NTEM

Vincent ESSONO MENGUE Michel ESSIMA OSSE



Mouvements culturels – traditionnalistes (10)

Yvon Serge NONO Urbain OBAME EBE ENGONGA Karim NZIENGUI Saïd AKOMENZOGHO NDONG ASSOUME Eric BOUMAH Nathalie NGWEYEKE Crépin Gael IBINGA Jean Didier ONDO MBA Roger KABORI

Associations de défense des droits de l’Homme (5)

Jerry BIBANG BI ONDO (Réseau des Nations Unis pour la Paix) Monique MOZOGO (Centre de Rééducation Mot à Mot) Sévérin Pierre NDONG EKOMIE (Association Entraide) Robaky ONDENO (Maison de l’Espoir) Solange YENOU (Association La voix des oubliés)



Organisations Non Gouvernementales (ONG) (5)

Dr Joël-Patrick DINZAMBOU (Copil Citoyen) Jean Elvis EBANG ONDO (Association de Lutte contre les Crimes Rituels) Annie MEDIK (Keva Initiative – Environnement) Ladislas NDEMBET (Muyissi Environnement) Célestine NDONG NGUEMA (Centre national d’appui aux organisations des femmes du Gabon)



Associations représentant les femmes (15)

Bertille ANDEME OBIANG (Collectif des femmes de la Nouvelle République du Gabon) Yolande BIKE (Association de lutte contre les cancers féminins) Adèle Tina BOUAYOM (Association des femmes déterminées) Myriam KALE (Association des femmes musulmanes) Eléonore MATYDJI (Association des femmes catholiques du Gabon) Béatrice MAWANGA (Collectif des femmes handicapées) Marie Madeleine AVOME NZE (Union Chrétienne des femmes de l’EEG) Nora MEZOGHO MEGNE (Association Entraide des filles-mères) Caroline MEZUIE (Observatoire des droits de la femme et de la parité) Odette Nadia NGOUNDOU (Coopérative des femmes de Roungoula de la zone Remboué -COOFEROU) Pépécy OGOULIGUENDE (ONG Malachie) Sidonie OUWE (Réseau des Femmes Leader d’Afrique Inspirantes) Christine OYEGHE (Association Chœur de femmes) Léocadie RENOMBO (Action sociale Dorcas) Madeleine TSOUNGUI (Association des veuves et orphelins du Gabon)

Représentants des jeunes (15)

Joelle Maguy ADA ALINI (Conseil National de la Jeunesse) Remi EBANEGA (Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon) Rodrigue BOKOKO (Association OBANGAME) Eric SEBE (Jeunesse Presse en ligne) Gildas DIVASSA (Mutuelle des étudiants de l’USS) Kevin Éric EDZANG NDONG (Jeunes du Monde) Jean Anicet ENGO LINGOMBE (Yali Alumni) Armand YEBE NDZOHAN (Solidarité du Panane) Albert KEBA MAGNAGNA (Association OBANGAME) Luc Aymard MADAMA BOUYELA (Génération Nouvelle) Stevy MBO MBA (Renaissance pour la grandeur du Gabon) Ibala MOULENGUI BOUSSOUGOU (Renaissance pour la grandeur du Gabon) Dieumerci Sorel MVET OBIANG (Jeunesse Etudiante Chrétienne) Tiphanie EKOUA MBA (Alpha Omega) Mick ONDOUMA (ONG Active)

Ordres professionnels (10)

Colonel Aimé Constant OBIANG ENGUIE Dr Guy Noël MAYOMBO Dr Sandrine ITOUH -Y-MAGANGA Rachel IBINGA Bienvenue MORO NGUEMA Me Lubin NTOUTOUME Me Charles Henri GEY Me Sonia MOUYAGA Me Florent MOUNGUENGUI Andy Ngolebe AKOUMBOU

Artistes (10)

Emeyl NZAMBA MIKALA (Musique) Karl-Élie DOGNI MVOUMA (Art du spectacle) Sylvie NTSAME (Littérature) Melchissedek OBIANG ZUE (Cinéma) Norbert EPANDJA (Musique) Michel PEKOINH (Conte) Samantha BIFFOT (Cinéma) Godefroid GUIGUABUGUY (Omar Defunzu) (Comédie) Yvon Landry BEKALE (Lybek) (Dessin) Georges MBOUROU (Peinture)

Artisanat (5)

Pamphile Léon MBA (Restauration) Marie-Pascale NTSAME (Artisan Chocolatier) Ferryse Armel NDJEGOU MIKALA (Commerce) Norbert NGONDET (Sculpture de pierre de Mbigou) Anicet MEGNE (Charpenterie)

Eglise Catholique du Gabon (5)

Monseigneur Ruffin NGOUBOU Monseigneur Dany BEKALE Jean Clair NZUE OBAME Blanche Simmoly ABEGUE Abbé Séraphin OBAME NDONG

Eglise Evangélique du Gabon (5)

Révérend Benoit BENGONE BE NGUEMA Révérend Guerson MBA ANGO Révérend Raymond AKITA Jean PAMBO BOUASSA Wilfried MBENG Wilfried

Eglises de réveil (5)

Révérend Bruno NGOUSSI Révérend Gaspard OBIANG Révérend Jude Benjamin NGOUA Jérémie NDOUTOUME NGUEMA Prophétesse Claudine AYO ASSAYI

Confession musulmane (5)

Imam Mohammed BEKOY DIBERT Farafina BOUSSOUGOU-BOU-MBINE Mohamed El Hashir MABIGNATH SALL Alboury NDIAYE Ali RAJOUMBA

Diaspora Afrique (5)

Nicolas MANDJI Tita Michel NGOMO NDONG Simplice MVE ASSEKO Nadia ISSOUNGUI Verlaine MVE MVE NNEME

Diaspora Europe (12)

Dr. Franck DITENGOU Dr. Jean Aimé MOUCKETOU Stéphane ZENG Emmanuel MOULOUNGUI Pr. Bruno ELLA NGUEMA Marie Paul TAROU Cyrille ONA MVONO Rollys ADA AKOUE Brown EBIEMI LANDANGOYE Raïssa NKENE Bel Ange OVONO MEZUI Dr. Marie-Josée AYI NGOMO

Diaspora Amérique (5)

Landry AMIANG Jean de Dieu MICKOUMA Serge BOUSSUGULT Yannick NDONG MBA Colette EYONO MBA

Autres (06)

Chamberlain MOUKOUAMA Albert NGUEMBIT Christian REKOULA Marie-Agnès NYAMATSIENGUI Firmin Maurice NGUEMA Marcel LIBAMA

Personnes ressources :