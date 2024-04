La nouvelle ambassadrice du Gabon en France prend ses fonctions 85 jours après

85 jours soit 2 mois et 25 jours, c’est le temps qui s’est écoulé entre la nomination du nouvel ambassadeur du Gabon en France et sa prise de fonctions. Promue lors du conseil des ministres du 22 janvier dernier en remplacement de la sortante Liliane Massala, Marie-Edith Tassyla Doumbeneny a officiellement pris ses fonctions ce ce mardi 16 avril à Paris.

Lors d’une cérémonie solennelle tenue hier, le nouveau visage de la diplomatie gabonaise en France a fait le tour des locaux avant de s’adresser au personnel. Le délai pris entre sa nomination et son entrée en fonction serait imputable au temps nécessaire aux autorités françaises pour lui accorder ses lettres de créance.

Photo de famille d’hier

Dans ses premières déclarations, la nouvelle ambassadrice a promis d’insuffler un nouvel élan à la représentation gabonaise en France. Elle s’est engagée à « reconsidérer la relation entre notre Représentation et la communauté gabonaise » ainsi qu’à « renforcer et redynamiser les liens séculaires entre la France et le Gabon ». Un programme ambitieux en perspective !