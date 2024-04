Un nigérian écope de 30 ans de prison pour avoir violé sa fille gabonaise de 7 ans avec son ami

La cour criminelle de Port-Gentil n’a pas flanché une seconde ce mercredi pour condamner avec sévérité une énième affaire de viol sur mineure dont elle était saisie. Cette fois, il s’agissait d’un père nigérian et de son ami gabonais qui faisaient les « choses impolies » à la fille du premier cité tout juste âgée de 7 ans. En répression, le père incestueux a été condamné à 30 ans de prison pour viol dont 14 avec sursis.

Gloria C. une fillette de 7 ans, née d’une aventure entre une gabonaise et un sujet nigérian, Ushe Odueze (49 ans), ne se remettra certainement jamais des agissements que son géniteur. Le pot aux roses remonte à la nuit du 20 juin 2021 aux environs de 22h. Philomène Okomo, concubine du père incestueux, se couchera avec sa belle-fille. Pensant que le robinet de la cuisine était resté ouvert et qu’il avait inondé la pièce à préparer, elle se réveillera en sursaut.

L’excuse mal trouvée

Grande sera sa surprise de conster curieusement que la fillette n’était plus dans la chambre. Une fois parvenue au salon, elle surprenait cette dernière assise sur les cuisses de son père. Surpris par la présence de sa concubine, Ushe Odueze repoussait brusquement sa fille transformée en proie sexuelle. Une attitude suspecte qui attire du moins l’attention de sa conjointe. Intriguée, elle fait mine de n’avoir rien vu et fonce alors à la cuisine voir réellement la situation du robinet de la cuisine.

Une autre vue de l’audience d’hier

S’interrogeant sur l’acte que venait de poser son partenaire, elle reviendra au salon et surprend une seconde fois son homme en érection face aux fesses de sa fille, le slip descendu au niveau des genoux et son t-shirt monté vers la poitrine. Questionné par Philomène Okomo, le présumé père pédophile dit n’avoir rien fait prétextant avoir fait uniquement des ’’protections’’ à sa fille. Le lendemain en matinée, ce père de famille ira au boulot sans se douter un seul instant que sa fille restée avec sa compagne allait cracher le morceau.

Le père et son ami s’en donnaient à cœur joie

La victime voyant la bien-aimée de son père avec une cocotte, avouera que son père avait l’habitude de lui faire des choses ’’impolies’’. Mieux, que l’ami de son père un certain Junior Mombo Pambo, lui faisait également subir la même souffrance. Munie de ces révélations choquantes, la fillette sera conduite par sa belle-mère chez un médecin gynécologue qui confirma qu’elle avait perdu sa virginité. C’est alors que la compagne écœurée foncera à la police judiciaire avant d’informer la mère de la victime. Celle-ci déposera contre le père incestueux une plainte.

Les présumés pédophiles Ushe Odueze et Junior Mombo Pambo seront saisis par les forces de l’ordre puis interrogés en enquête préliminaire où ils nieront drastiquement les faits. Entendue selon la procédure, la victime à la hauteur de son jeune âge, est restée constante dans sa narration des faits. À l’instruction, tous maintiendront leurs déclarations. Le magistrat instructeur prescrivait une inculpation supplétive pour les faits d’inceste à l’encontre d’Ushe Odueze. Pour le chef d’accusation de viol sur mineur de moins de 18 ans par personne ayant autorité sur la victime, les deux prévenus seront renvoyés devant la cour criminelle pour répondre de leurs actes.

Sanctions pénales

Si le principal accusé n’avait de cesse de repousser les accusations, sa partenaire par contre les maintenait, affirmant au juge qu’elle les avait surpris dans une position coupable. Des faits constitutifs d’une tentative de viol sur mineure de moins de 18 ans, punis par l’article 6-5 et 6-6 du Code pénal, vu que l’accusé a été stoppé dans sa démarche. Pour cet acte de tentative de viol sur mineure de moins de 18 ans et par ascendant légitime, il a été déclaré coupable puis condamné à 30 ans de réclusion criminelle dont 14 ans assortis du sursis et à 2 millions d’amende.

Quant au second prédateur sexuel présumé, Junior Mombo Pambo, la cour a prononcé l’extension des poursuites à son encontre. Le violeur présumé est en effet mort au cours de sa détention à la prison du Château de Port-Gentil. Il n’aura donc pas pu se défendre ou encore pu répondre des lourdes accusations qui pesaient contre lui devant la justice.