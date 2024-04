RDC : Kinshasa abrite une réunion régionale d’urgence sur la variole du singe

Une réunion régionale d’urgence sur la variole du singe s’est ouverte jeudi à Kinshasa, la capitale de la RDC. Avec la participation de 12 ministres de la Santé africains, l’objectif est de développer des stratégies concertées pour prévenir et traiter efficacement cette maladie en Afrique. Jean Kaseya, directeur général du CDC Afrique, souligne l’importance de protéger la RDC contre la transmission transfrontalière de la variole du singe, mettant l’accent sur la santé des populations touchées.

Le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, affirme que la variole du singe est devenue un enjeu majeur de santé publique en RDC et dans la région, nécessitant une réponse urgente et coordonnée. La mobilisation est essentielle pour résoudre cette crise. Boureima Hama Sambo, représentant de l’OMS en RDC, souligne que plus de 4 500 cas ont été signalés en 2024, avec environ 300 décès.

La variole du singe, une maladie identifiée pour la première fois chez des singes de laboratoire en 1958, est supposée se transmettre des animaux sauvages aux humains, ou d’homme à homme. La collaboration régionale est cruciale pour endiguer sa propagation et protéger les populations vulnérables.