Sénégal : Diomaye Faye a prêté serment et devient le 5e président du pays

La cérémonie d’investiture de Bassirou Diomaye Faye, ayant remporté les élections, en tant que président du Sénégal s’est déroulée ce mardi, en présence de nombreux invités, dont des chefs d’État et de gouvernement africains. Diomaye Faye, 44 ans, a prêté le serment présidentiel devant le Conseil constitutionnel. Ainsi, il est devenu le cinquième et le plus jeune président du Sénégal. Il succède à Macky Sall, qui a été élu deux fois à la présidence et ne s’est pas présenté aux dernières élections.

L’investiture a eu lieu au centre de conférence international de la ville de Diamniadio, à 36 km de la capitale Dakar. Diomaye Faye a remporté l’élection présidentielle sénégalaise du 24 mars avec 54,25% des voix au premier tour. Le 29 mars, le Conseil constitutionnel sénégalais l’a déclaré nouveau président du pays, aucun des 18 autres candidats perdants n’ayant contesté le déroulement et les résultats de l’élection.

Dans son programme électoral, Diomaye Faye s’engageait à renforcer la souveraineté du Sénégal en rénovant les institutions de l’État. Il a également proposé l’introduction d’une monnaie propre au pays pour remplacer le franc CFA ouest-africain, qui est partiellement contrôlé par la Banque de France et qui circule actuellement dans huit États d’Afrique de l’Ouest. Le mandat présidentiel est de cinq ans. La Constitution limite à deux le nombre de mandats pour le poste suprême de l’État.