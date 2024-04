Déraillement d’un train minéralier : Setrag sur le pied de guerre, dénonce un acte de sabotage

Qui en veut au chemin de fer gabonais ? Un acte de sabotage sur le réseau ferroviaire gabonais a été dénoncé ce vendredi par la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) après un déraillement de train minéralier dans l’Ogooué-Lolo. Selon l’entreprise, des actes de sabotage avaient déjà été relevés le 20 avril entre les gares d’Andem et de Mbel, au PK58 + 900. Des individus non identifiés ont intentionnellement placé des obstacles sur les rails, mettant ainsi en danger la vie des cheminots, des populations et des usagers du chemin de fer.

Heureusement indique l’entreprise ferroviaire, grâce à la vigilance du personnel de conduite, des conséquences dramatiques ont été évitées. La Setrag condamne fermement ces actes malveillants et se réserve le droit d’entamer des poursuites judiciaires pour identifier les responsables de cet acte criminel. Une autre vue de l’incident d’hier Malheureusement, ce n’est pas la seule perturbation survenue sur le réseau ferroviaire. Ce vendredi 26 avril 2024, un train minéralier vide de 26 wagons a déraillé entre les gares de Milole et Lastourville, dans la province de l’Ogooué-Lolo (Sud-est). L’incident a endommagé près de 300 mètres de voie ferrée, entraînant l’interruption momentanée de la circulation ferroviaire. Les trains voyageurs N°511 au départ d’Owendo et N°532 au départ de Franceville, prévus ce vendredi 26 avril 2024, ont été annulés. Les passagers ayant réservé des billets ont été remboursés, selon la Setrag. Elle indique que ses équipes sont mobilisées pour rétablir la circulation ferroviaire dans les plus brefs délais. La sécurité des usagers et la remise en état du réseau ferroviaire demeurent les priorités de l’entreprise dans cette situation.