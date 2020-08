Voici, la 1ère première édition du Concours national des talents numériques du Gabon !

La première édition du Concours national des talents numériques a été lancé officiellement par l’agence Blanc Cristal et ses partenaires. Jusqu’au 10 août, ce concours est ouvert aux jeunes élèves, aux étudiants et aux enfants en situation de handicap. Il faudra avoir entre 8 et 25 ans pour y participer. Le thème retenu pour cette première édition est : « Jeunesse engagée et contributive : je sensibilise ma communauté ».

C’est à l’initiative des Classes culturelles numériques du Gabon (CCNG), portées par l’agence de Blanc Cristal, que le Concours national des talents numériques a été lancé le 25 juillet dernier. Il a été mise en place pour valoriser les initiatives et susciter l’éveil à l’ingéniosité des talents par le numérique, la sensibilisation et l’action citoyenne dans les communautés. Une des affiches officielles de ce concours Deux sous-thématiques seront au cœur de cette première édition pour rendre la contribution de la jeunesse plus efficace face au Covid-19 : la « sensibilisation aux gestes barrières » et la « sensibilisation autour des fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux relatives à la Covid-19 ». Aussi, d’autres critères de sélection seront basés sur la qualité poussée et ingénieuse de leurs œuvres c’est-à-dire ils devront réaliser au travers de supports numériques, de vidéos, de solutions innovantes, de bandes dessinées, de sites internet et toute autre idée créative en vue de sensibiliser la communauté locale. Les candidats à ce concours ont jusqu’au 11 août 2020 pour envoyer leurs créations aux organisateurs par courriel à [email protected] ou via le formulaire disponible sur le site www.classesculturellesnumeriques.org. Les meilleures créations retenues seront récompensées par les membres du jury, également partenaires de ce concours. Plusieurs lots sont à gagner : des stages en entreprises, ordinateurs, tablettes, smartphones, montres connectée …