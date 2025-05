Un jeune gabonais jeté en prison après avoir volé 17 bouteilles de gaz pour payer son permis

À Port-Gentil, Patrick Moundanga Sangani, un jeune Gabonais d’une vingtaine d’années, a été placé sous mandat de dépôt vendredi dernier pour le vol de 17 bouteilles de gaz butane. Selon les enquêteurs, il espérait revendre cette cargaison pour réunir les fonds nécessaires à l’obtention de son permis de conduire, exigé dans le cadre d’une formation professionnelle.

Les faits remontent au mois d’avril. Selon ses propres aveux, le mis en cause aurait aperçu plusieurs bouteilles de gaz entreposées contre un mur dans une concession privée. Pris d’une envie irrépressible, il aurait brisé le cadenas les protégeant avant de les transporter une à une et de les cacher dans un endroit tenu secret. « En marchant, j’ai vu des bouteilles de gaz contre le mur. J’ai cassé le cadenas et j’ai commencé à les transporter », a confié le suspect lors de son interrogatoire.

Une vue des bouteilles dérobées

Avec l’aide d’un complice, Patrick Moundanga aurait ensuite mis en vente les bouteilles volées au prix unitaire de 3 500 francs CFA. « J’ai pu vendre six bouteilles, il y en avait au total dix-sept. Celui à côté de moi, c’est la personne qui m’a aidé à trouver des clients », a-t-il reconnu. Une partie des riverains, peu méfiants, se seraient laissés tenter par ces prix avantageux. L’objectif du jeune homme était de réunir la somme nécessaire pour s’inscrire à l’examen du permis de conduire, condition indispensable à la validation de sa formation.

Le mis en cause et son complice

Mais le propriétaire des bouteilles volées n’est pas resté inactif. Il a rapidement déposé plainte auprès de la police judiciaire. Les investigations ont permis d’identifier et d’interpeller les deux suspects. Présentés devant le parquet, Patrick Moundanga Sangani et son complice ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil le 2 mai en attendant l’ouverture de leur procès.