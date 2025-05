Investiture historique : le PLC s’engage aux côtés du président Oligui Nguema

C’est lors d’une réunion du bureau exécutif du Parti pour le changement (PLC), tenue ce samedi 3 mai, que les membres ont unanimement exprimé leur soutien et leurs vives félicitations à Son Excellence Monsieur le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l’occasion de son élection et de son investiture à la magistrature suprême.

Cette investiture marque un tournant décisif dans l’histoire du pays. Le PLC, attaché aux valeurs de renouveau, de transparence et de développement équitable, se félicite de voir la volonté du peuple souverain respectée.

Daisy Massounga Ndong, secrétaire exécutive du PLC

« Le vent du changement a soufflé avec force, porté par une volonté populaire claire : celle d’un Gabon plus juste, plus inclusif et résolument tourné vers l’avenir. Le PLC salue la vision du chef de l’État, qui rejoint nos convictions profondes en matière de refondation institutionnelle, de promotion des talents nationaux et de restauration de l’éthique républicaine », a déclaré la secrétaire exécutive du PLC, Massounga Ndong Daisy.

Le PLC affirme sa disponibilité totale à accompagner le président dans la mise en œuvre de son projet de société, en mobilisant ses cadres, ses structures locales et ses relais citoyens.

« Le temps n’est plus à la division, mais à l’action. Nous appelons tous les patriotes à se lever pour reconstruire ensemble le Gabon que nous méritons », a conclu la secrétaire exécutive.

Cette investiture, plus qu’un acte solennel, incarne l’aube d’une nouvelle ère. Le Parti pour le changement voit en ce moment historique le point de départ d’une profonde transformation nationale, où les aspirations des Gabonais, longtemps étouffées, trouvent enfin une écoute et une volonté politique sincère.

Le PLC place sa confiance dans la capacité du président élu à rassembler les forces vives, à réparer les fractures sociales et à bâtir, avec courage et lucidité, un Gabon de justice, de progrès et de dignité retrouvée. Car l’espoir n’est plus un slogan, il est désormais une trajectoire.