Gabon : Des agents du ministère des Comptes publics privés de primes depuis des mois !

À la veille de la célébration du 1er mai, journée mondiale des droits des travailleurs, plusieurs agents du ministère gabonais des Comptes publics dirigé par Charles M’ba dénoncent une situation de précarité prolongée. En cause : la non-versement de la prime de performance budgétaire, pourtant considérée comme un droit pour les agents des régies financières et assimilées.

Saisie par des fonctionnaires concernés, la rédaction d’Info241 a recueilli les témoignages d’agents toujours en poste mais privés de cette rémunération complémentaire. Certains assurent ne l’avoir jamais perçue depuis leur prise de service. D’autres affirment que les versements se sont interrompus brusquement en novembre 2024. Depuis lors, ils multiplient les démarches sans obtenir de réponse concrète.

Une vue de la la Direction générale du budget

« Il faut aller aux ressources humaines », se voient-ils systématiquement répondre. Ces dernières les redirigent vers le secrétaire général par intérim du syndicat des agents de la Direction générale du budget (DGB) et de la Direction générale du contrôle budgétaire et financier (DGCF). Mais ce dernier, censé défendre leurs intérêts, reste aux abonnés absents. Depuis près de six mois, ces agents sont pris dans un jeu de renvois entre services.

Pire encore, à chacune de leurs visites, il leur est demandé de fournir des justificatifs attestant de l’effectivité de leur présence à leur poste, sans que cela ne débouche sur la moindre régularisation. « Il faut vociférer dans le bureau de la directrice pour avoir gain de cause. Seuls ceux qui viennent avec de la fougue sont pris au sérieux », confie l’un des agents. Des fonctionnaires, pères et mères de famille, se disent marginalisés, menacés d’expulsion de leur logement, étranglés par les dettes.

Face à cette situation qui perdure, une question s’impose : comment espérer des rendements budgétaires efficaces si des cadres de l’État sont traités avec tant de mépris dans leur propre administration ?