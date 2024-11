Référendum constitutionnel : le CLR, ex soutien d’Ali Bongo, se prononce pour le « oui » !

À 48h du début de la campagne pour le référendum constitutionnel prévu le 16 novembre, le Centre des Libéraux Réformateurs (CLR), l’un des plus anciens partis du Gabon et ex-allié fidèle du Parti démocratique gabonais (PDG), a exprimé son soutien au projet de nouvelle constitution. Après un silence prolongé depuis les événements politiques d’août dernier, le CLR de Jean Boniface Assélé Dabany a fait entendre sa voix pour la première fois sur le sujet, appelant ses militants à voter « oui ».

Le débat autour du texte de la nouvelle constitution a suscité des réactions contrastées au sein de la classe politique et de la société civile gabonaise. Tandis que certains acteurs estiment que cette réforme est essentielle pour moderniser les institutions et corriger les dérives du passé, d’autres craignent des risques de dérive autoritaire ou de renforcement excessif de l’exécutif. Dans ce contexte, la prise de position du CLR revêt une importance symbolique, ce parti ayant joué un rôle historique aux côtés du PDG pendant des décennies.

Un appel à « corriger les erreurs du passé »

Ce lundi, lors d’une rencontre à Libreville, les jeunes et les cadres du parti se sont réunis pour appuyer la décision de leur président fondateur. Devant une assemblée de militants, le général Assélé a expliqué sa vision d’une réforme constitutionnelle nécessaire pour le Gabon. « Le Centre des libéraux réformateurs s’apprête à écrire une belle page de son histoire en prenant position sur un texte fondamental pour notre pays », a-t-il déclaré. Selon lui, la nouvelle constitution est un pas en avant pour « corriger les erreurs du passé ».

Une vue de l’assistance

Le général Assélé a également encouragé ses partisans à considérer cette initiative comme une occasion de renforcer la stabilité politique du pays. « Nous devons avancer avec ce texte qui constitue une opportunité pour bâtir un avenir plus solide et inclusif », a-t-il ajouté. Son appel a été suivi d’applaudissements, illustrant le soutien des membres présents pour la voie choisie par leur parti.

Un tournant pour le CLR

Pour le CLR, cette prise de position marque un tournant, alors qu’il a souvent été associé au pouvoir en place, notamment au sein de la coalition avec le PDG. En adoptant cette ligne de soutien au référendum, le parti centriste se positionne comme un acteur engagé dans les efforts de transition politique en cours. Assélé a souligné que, bien que centriste, le CLR « accompagne le pouvoir » dans des réformes qu’il juge essentielles pour la stabilité nationale.

Le président du CLR et oncle d’Ali Bongo

La prise de position du CLR vient s’ajouter aux voix qui, de différents horizons politiques et sociaux, appellent les Gabonais à soutenir le projet de constitution. Ce soutien, qui pourrait peser dans l’issue du référendum, démontre la capacité de certains partis de l’ancienne majorité à s’adapter aux nouvelles orientations du pays. Alors que le Gabon s’apprête à vivre un moment décisif, l’engagement du CLR et des autres partis favorables au texte semble répondre à la volonté de tourner la page des crises passées et de construire une société plus résiliente.