Trois jeunes gabonais ont été interpellés fin janvier dans la capitale économique en possession de 690 plaquettes de tramadol, communément appelé « Kobolo », d’une valeur estimée à 20 millions de FCFA. En provenance de Lambaréné, ils ont été placés sous mandat de dépôt le 31 janvier à la maison d’arrêt de Port-Gentil (Château).

L’Office central de lutte antidrogue (OCLAD) de Port-Gentil a procédé à leur arrestation le 22 janvier dernier. Parmi eux figure Raphaël Okambo, 22 ans, résident du quartier La Paillote à Lambaréné. Présenté comme le transporteur de la marchandise prohibée, il affirme être venu à Port-Gentil pour récupérer des documents civils égarés. Mais derrière ce prétexte se cachait une opération de trafic digne des cartels sud-américains.

Une vue des drogues saisies

Raphaël Okambo aurait été contacté par un certain "Nasty", actuellement en cavale, qui lui aurait proposé 50 000 FCFA pour acheminer la drogue à Port-Gentil. Pour masquer la cargaison, le jeune homme l’aurait dissimulée dans un sac de farine contenant du gombo, prétendant en être le cultivateur. « J’ai transporté un colis sans savoir exactement ce qu’il contenait, mais je savais qu’il s’agissait de drogue car Nasty me l’avait dit. La première fois que je l’ai fait, je ne savais pas ce que je transportais et je n’ai rien reçu », a déclaré Raphaël Okambo.

Malgré son activité agricole supposée, Raphaël Okambo s’est laissé séduire par la somme proposée. Il aurait ensuite convaincu Marvin Ngara Ngara, 24 ans, étudiant à l’université Omar Bongo, de l’accompagner à Port-Gentil. Ce dernier, originaire de Lambaréné, affirme n’avoir jamais mis les pieds dans la capitale économique et assure ne pas être au courant des activités illicites de son compagnon. « À Lambaréné, nous traînons souvent ensemble. Il m’a proposé de l’accompagner à Port-Gentil, et c’est lui qui a payé nos billets. Je ne savais rien de ses affaires agricoles », a-t-il expliqué.

Y compris une forte somme d’argent

Cependant, à leur arrivée au quai de l’ancien port, les deux suspects ont été immédiatement interpellés par les agents de l’OCLAD, qui les attendaient. Une fouille minutieuse du sac a permis de découvrir les plaquettes de tramadol. « Je n’avais pas connaissance du colis. Mais lors de la fouille, ils ont trouvé les comprimés. C’est à ce moment-là que nous avons tous été arrêtés », a ajouté Marvin Ngara Ngara.

Yohann Boukinda Amadou, 30 ans, résidant également à Lambaréné, a ensuite été arrêté. Informé de l’arrestation de son beau-frère Marvin Ngara Ngara, il s’est rendu à Port-Gentil pour s’enquérir de la situation. Les agents ont découvert en sa possession une somme de 500 000 FCFA, qu’ils soupçonnent d’être issue d’une précédente vente de drogue. Il aurait tenté de soudoyer les forces de l’ordre, sans succès.

D’après des sources proches de l’enquête, la cargaison appartiendrait à une certaine Obone, une commerçante bien connue à Lambaréné pour ses activités dans la vente de poisson salé et de produits cosmétiques. Yohann Boukinda Amadou affirme ne pas la connaître, mais son numéro figurait parmi ses contacts récents. « Je me balade souvent avec cette somme. Je ne connais pas madame Obone, mais elle ne vit pas à Lambaréné », a-t-il admis après un long interrogatoire.

Déjà condamné par le passé pour détention de deux cartons de tramadol à Ntoum, il est bien connu des services de renseignement. Le vendredi 31 janvier, les trois suspects ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil pour détention et trafic de drogue.