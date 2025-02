Port-Gentil : Une formation sur le leadership pour les artisans et responsables professionnels

Les artisans et les responsables des organisations professionnelles de la capitale économique bénéficient depuis hier d’une formation axée sur le leadership. Jusqu’au 22 février, ils exploreront tous les aspects favorisant et facilitant la création d’entreprise.

Sous la conduite de son conseiller consulaire, Thomas Ondeno Tete, l’antenne provinciale de l’Ogooué-Maritime de la Chambre nationale des métiers de l’artisanat du Gabon (CNMAG) a organisé, le samedi 1ᵉʳ février 2025, une formation axée principalement sur le leadership. Deux sous-thèmes ont été abordés lors de cette première session : le développement du leadership personnel et la communication efficace.

Photo de famille

Animée par le consultant et formateur international Lambert Edowiza Sadrac, cette formation, qui s’achèvera le 22 février prochain, est exclusivement réservée aux artisans et aux responsables d’organisations professionnelles de la commune de Port-Gentil. L’objectif est d’apporter des connaissances sur le leadership et d’enrichir les compétences des participants sur ce point central qu’est le leadership personnel.

« Nous nous sommes réunis pour dispenser cette formation, car ces compétences font parfois défaut dans le parcours de certains », explique le formateur Lambert Edowiza Sadrac. La formation a notamment mis l’accent sur la capacité d’un individu à influencer, motiver et guider un groupe ou une organisation vers un objectif commun. Pour le formateur, ces échanges avec les participants visent à leur faire comprendre l’importance du leadership personnel.

Concernant la communication efficace, il s’agissait d’expliquer aux participants l’importance de la communication dans un contexte de leadership, en leur apprenant à inspirer et motiver grâce à des techniques adaptées, tout en identifiant des stratégies pour prévenir et gérer les conflits au sein des équipes.

« Le but était de familiariser l’auditoire avec les notions de gestion des conflits et de leadership. Nous avons atteint cet objectif en utilisant diverses méthodes de communication, permettant ainsi à chacun de mieux comprendre la nécessité de maîtriser ces compétences. Ce sont des éléments essentiels pour apaiser les situations de crise et résoudre les conflits », souligne Lambert Edowiza Sadrac.

Un point jugé essentiel par les participants, qui espèrent ainsi acquérir des bases solides leur permettant d’améliorer leur communication dans leur parcours entrepreneurial. « Favoriser le leadership, c’est multiplier les formations. Ce sont des concepts parfois inconnus ou oubliés par certains. Il faut donc les rappeler à travers des formations, des ateliers et les réseaux sociaux », estime le formateur international.

À l’issue de cette formation, chaque participant recevra une attestation certifiant sa participation, délivrée par la Chambre nationale des métiers de l’artisanat du Gabon, sous la coordination de Thomas Ondeno Tete. « Chaque participant bénéficiera effectivement d’une attestation de formation signée par le formateur et le président provincial de la CNMAG. Il est essentiel de valoriser ces artisans. Nous comptons également nous concerter afin de trouver des partenaires qui pourraient les accompagner dans leur développement », annonce le formateur.

L’un des objectifs de cette année est que la Chambre nationale des métiers de l’artisanat du Gabon, par l’intermédiaire de son antenne de l’Ogooué-Maritime, accompagne les artisans dans leur développement et les encourage à créer des entreprises viables à Port-Gentil.