Référendum : Oligui Nguema salue officiellement l’adoption de la nouvelle constitution gabonaise

Après un long périple à l’étranger, le président de la Transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est adressé à la nation ce mercredi 4 décembre peu avant 20h, quelques jours après la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du référendum constitutionnel. Avec 91,64 % des suffrages exprimés en faveur du « oui », cette consultation populaire consacre l’entrée en vigueur d’une nouvelle Constitution. Un moment qualifié d’historique par le chef de l’État, marquant une rupture avec les pratiques du passé.

Oligui Nguema a salué la forte mobilisation des électeurs, avec un taux de participation de 53,54 %, malgré un contexte socio-politique marqué par les séquelles des récentes transitions. « Le peuple gabonais s’est exprimé avec maturité et engagement », a-t-il affirmé mercredi soir, ajoutant que ce texte représente un nouveau pacte social et institutionnel.

Remerciements

Dans son allocution, il a exprimé sa gratitude envers les observateurs internationaux, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les responsables administratifs impliqués dans l’organisation du référendum. Le président a particulièrement mis en avant la transparence et la promptitude dans la gestion du scrutin, une première depuis plusieurs décennies.

Cette nouvelle Constitution, selon le général-président, n’est pas une imitation de modèles étrangers. Elle reflète les réalités culturelles, sociales et politiques du Gabon. « Elle est le fruit d’une réflexion nationale profonde, menée par des Gabonais, pour les Gabonais », a-t-il déclaré, insistant sur son rôle fondamental dans la consolidation de l’État de droit et la promotion d’une démocratie véritablement participative.

Première étape

Le président de la transition a également souligné la symbolique de ce référendum, qui marque la première consultation directe du peuple sur un modèle constitutionnel depuis plus de 30 ans. Cette avancée démocratique constitue, selon lui, un pilier pour bâtir un Gabon nouveau, où les institutions sont au service du peuple et non d’intérêts particuliers.

Reconnaissant la diversité des opinions exprimées durant la campagne référendaire, il a salué l’engagement des partisans du « non », tout en appelant à l’unité nationale. « Il n’y a ni vainqueurs ni vaincus. Le seul vainqueur est le Gabon », a-t-il déclaré, en invitant tous les citoyens à œuvrer ensemble pour l’application effective de cette nouvelle Constitution.

Le président a également évoqué les prochaines étapes de la Transition, notamment l’élaboration d’un nouveau code électoral. Ce texte sera rédigé par un Comité Institutionnel, puis soumis à l’approbation du Parlement. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de transparence et d’inclusivité, visant à restaurer la confiance des citoyens dans le processus démocratique.