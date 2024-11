Référendum : l’association Colibri en campagne de proximité à Libreville pour un Oui massif

L’association citoyenne Colibri, connue pour son engagement en faveur du développement social et environnemental au Gabon, s’active dans les quartiers de Libreville pour inciter les Gabonais à participer au référendum constitutionnel du 16 novembre prochain. Avec un message clair et direct, Colibri encourage les citoyens à « aller exprimer leur choix dans les urnes » pour construire un Gabon plus fort.

Depuis le lancement de sa campagne de sensibilisation le 14 octobre, l’association a arpenté les quartiers des 1er, 5e et 6e arrondissements, s’adressant aux citoyens pour les sensibiliser sur les enjeux de ce référendum et leur responsabilité citoyenne. Sous le slogan « Mon vote, mon engagement, ma part pour le Gabon », des membres de l’association Colibri, notamment les jeunes coordonnateurs de zone, multiplient les rencontres avec les électeurs. En partenariat avec le Mouvement des Panthères du CTRI et le Front Populaire de la Jeunesse (FPJ), Colibri incite la population à soutenir le projet en votant Oui. Un citoyen sensibilisé au vote Charlotte Aboughe Otsaghe, présidente de Colibri, a défendu avec ferveur le projet de constitution, arguant qu’il représente une étape essentielle pour les valeurs du Gabon. « Lors d’un examen national, les candidats obtenant 160 sur 173 points reçoivent des distinctions d’honneur. Nous devons viser cette excellence pour notre pays », a-t-elle illustré, appelant les Gabonais à soutenir la réforme constitutionnelle. ...Aucune voix n’est ignorée L’association s’appuie sur les articles emblématiques du texte pour motiver le vote en faveur du Oui. « Oui » pour les valeurs nationales (art. 9), « Oui » pour la protection de la famille (art. 26), « Oui » pour la limitation des mandats présidentiels (art. 42), et bien d’autres aspects qu’elle décrit comme les « fondations du Gabon de demain ». Colibri appelle les électeurs à voter "173 fois Oui" pour une nation en accord avec ses valeurs et aspirations. Le message de proximité Alors que plus de 800 000 Gabonais sont appelés aux urnes, Colibri souhaite mobiliser les citoyens en les exhortant à « ne laisser personne décider pour eux ». En tant qu’acteurs de leur avenir, les Gabonais sont invités à marquer de leur empreinte cette nouvelle page de l’histoire nationale, survenue un an après le "coup de Libération". Pour Colibri, ce référendum est une opportunité unique de donner au pays une base constitutionnelle solide. En s’engageant pour le Oui, l’association espère contribuer à un Gabon renforcé par une constitution qui représente et protège ses citoyens.