Port-Gentil : Les agents de G4S en colère face aux mauvaises conditions de travail

Les agents de G4S expriment leur colère face aux mauvaises conditions de vie et de travail qu’ils endurent. Le 6 mai, à leur base de Port-Gentil, ils ont vivement dénoncé l’injustice en réclamant la prime de panier, le versement des cotisations sociales et la classification des agents par ancienneté.

Ce lundi 6 mai, l’entrée principale de G4S, fournisseur de solutions de sécurité intégrées au Gabon, était fermée par les agents. Les employés de cette entreprise spécialisée dans la protection des personnes, des biens et des installations sont en colère. En grève générale illimitée depuis le 27 avril dernier, ils ont décidé de durcir le ton face à la négligence de leur employeur qui ne respecte pas les points inscrits dans le cahier de charges.

Une vue des agents ce lundi

Selon le procès-verbal dûment signé par la direction, il était prévu d’accorder une prime de panier de 1 500 FCFA par jour, soit près de 40 000 FCFA par mois à chaque travailleur. Trois mois ont été accordés à l’entreprise pour déterminer le mode de paiement et les délais. En mars dernier, le procès-verbal était censé entrer en vigueur, mais quelques mois avant le paiement, le directeur général Pascal Wakili a fait volte-face en précisant son incapacité à octroyer cette prime aux agents.

D’où leur colère, qualifiée de « manque de respect ». « Je ne sais pas si le traitement que G4S inflige aux Gabonais est le même qu’à Dubaï, en Afrique du Sud ou en Angleterre. Une prime de panier à 340 FCFA, c’est inadmissible », a déclaré David Pandjo Ngoma, chargé de la communication du collège des délégués du personnel.

Les agents sont en grève continue pour obtenir principalement la prime de panier, négociée avec leur direction il y a six mois. La situation rencontrée par les agents illustre les conséquences de la mauvaise gestion des chefs d’entreprise, qui bafouent allègrement les textes en vigueur, perpétuant ainsi des pratiques sociales d’un autre siècle. « G4S exploite les jeunes Gabonais parce qu’ils savent que le travail est rare. Nous sommes contre cela et le gouvernement doit agir. Il y a des agents depuis 10 ans qui n’ont pas été classés. Ici à Port-Gentil, il y a des opérateurs économiques véreux comme G4S, qui exploitent la misère des Gabonais », a dénoncé un des agents.

Autre point qui suscite la colère des travailleurs, le non-versement des cotisations sociales à la CNSS et à la CNAMGS, malgré des prélèvements sur leur bulletin de salaire. « Il n’y a pas de versement des cotisations sociales à la CNSS ou à la CNAMGS. Elles sont prélevées sur nos salaires et les jours fériés ne sont pas payés. Trop de violations ! », a souligné David Pandjo Ngoma.

Le directeur général de G4S, Pascal Wakili, aurait proposé 10 000 FCFA par mois à ses employés, soit 300 FCFA par jour, au lieu des 39 000 FCFA convenus. Les agents constatent avec regret une dégradation continue des conditions de travail et de rémunération. « La prime de panier signée depuis le 20 novembre n’a pas été payée et le procès-verbal n’a pas été respecté. C’est ce que nous réclamons à ce jour et notre employeur pratique l’esclavagisme. Il ne respecte rien et les contrats ne sont pas suivis à la lettre », a indiqué Arcadius Boussougou, délégué du personnel.

Les délégués du personnel dénoncent également la non-livraison de leurs bureaux de membres, promise et signée par leurs dirigeants, la révision du salaire de base des agents et la classification des agents qui ne sont pas respectées par G4S. « Ce que nous voulons, c’est que le ministre soit au centre de cette affaire. Dans notre pays, nous ne pouvons pas accepter de travailler pour 300 FCFA », a condamné Arcadius Boussougou. Malgré la grève, un service minimum est tout de même assuré.