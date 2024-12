Nécrologie : Pierre Tany Boutamba, un journaliste engagé s’en est allé dans les étoiles

Le monde de la presse gabonaise est en deuil. Pierre Tany Boutamba, directeur de publication du site Mediaposte Gabon, s’est éteint ce samedi 14 décembre au Centre hospitalier universitaire d’Angondjé à Akanda. Il avait 44 ans et luttait courageusement contre un cancer de l’estomac, maladie qui l’avait contraint à une hospitalisation prolongée depuis un mois.

Né à Libreville dans les années 1980, Pierre Tany Boutamba avait fait de l’information une vocation. Avec Mediaposte Gabon, il s’était imposé comme un acteur incontournable du paysage médiatique national, se distinguant par son franc-parler et son engagement pour la justice sociale. Homme de principes et de convictions, il n’hésitait pas à dénoncer les abus de pouvoir et à défendre les plus vulnérables, malgré les défis inhérents à son métier.

L’illustre disparu

Connu sous le surnom affectueux de « Booth » parmi ses proches, Pierre Tany était également un père dévoué et un compagnon aimant. Il laisse derrière lui une petite fille et sa concubine, qu’il chérissait profondément. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de ceux qui l’ont côtoyé. « Il y a une semaine, nous avons échangé au téléphone. Il me disait que ça devait aller. Je suis sans voix », témoigne à Info241 Rachelle Billogue, une amie proche, émue par cette perte brutale.

Pierre Tany Boutamba n’était pas seulement un journaliste, mais aussi un homme de caractère, profondément humain, toujours prêt à soutenir ceux qui l’entouraient. Sa plume, incisive et sincère, était le reflet de son âme : passionnée et déterminée. En cette heure de tristesse, ses amis, sa famille et le milieu médiatique lui rendent hommage. Que la terre lui soit légère et que son engagement continue d’inspirer les générations futures.