CNIE : L’opération de délivrance désormais effective dans l’Ogooué-Maritime

Le gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Jean-Robert Nguema Nang, a lancé officiellement ce vendredi à Port-Gentil, la campagne d’établissement de la Carte nationale d’identité électronique (CNIE) dans les locaux de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI). Ce document attendu depuis des décennies par les Gabonais est enfin accessible.

Lors de la cérémonie, Jean-Robert Nguema Nang a souligné l’importance de ce dispositif : « Les populations de l’Ogooué-Maritime avaient besoin d’un dispositif les rapprochant des services compétents pour l’établissement des cartes nationales d’identité électroniques. La DGDI pourra désormais répondre à ce besoin essentiel ».

Le gouverneur au cours de sa visite

Cette initiative concrétise l’engagement pris par le Président de la Transition, au lendemain du 30 août 2023, de fournir aux populations une carte nationale d’identité fiable et sécurisée. « Je me félicite qu’aujourd’hui tout soit fin prêt pour que les usagers puissent se faire établir une carte nationale d’identité sécurisée et moderne », a ajouté le gouverneur.

La loi n° 027/2020 du 24 décembre 2020 impose au Ministère de l’Intérieur d’attribuer un Numéro d’Identification Personnel (NIP) à chaque personne vivant sur le territoire national. Ce NIP est indispensable pour constituer le dossier de demande de la CNIE. Selon Jeanette Moukambo, cheffe des services applications et bases de données à la DGDI : « Les citoyens munis de leur NIP peuvent y joindre leur acte de naissance légalisé et une photo couleur sur fond blanc pour obtenir leur carte ».

Cette carte moderne, équipée d’une puce électronique contenant des certificats d’identification, servira non seulement de document administratif mais également de titre de voyage dans la zone CEMAC. « En plus d’attester de la nationalité gabonaise, elle facilitera l’accès aux services administratifs quotidiens », a précisé Mme Moukambo.

Le lancement de cette opération a été l’occasion pour les autorités locales de visiter les locaux de la DGDI, notamment les services d’établissement des cartes de séjour, des passeports, ainsi que la salle informatique et le service des archives. Mme Moukambo a également précisé : « Il s’agit d’une première demande et non d’un renouvellement, et cette procédure est gratuite. Le traitement prend entre deux semaines et un mois ».

Avec ce lancement, l’établissement de la CNIE marque une étape importante dans la modernisation des services administratifs au Gabon. La CNIE permettra aux citoyens de disposer d’un document fiable, tout en renforçant la sécurité et l’efficacité des procédures administratives. Comme l’a conclu Jeanette Moukambo : « Cette carte, attendue par les Gabonais, répond aux standards modernes et incarne une avancée majeure pour notre administration ».