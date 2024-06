Un ancien député du PDG demande pardon aux Gabonais et offre 12 millions au Trésor public

Voici un exemple qui devrait inspirer les anciens hiérarques et élus du Parti Démocratique Gabonais (PDG) qui ont soutenu l’hégémonie de la famille Bongo sur le Gabon pendant près de 60 ans. Dix mois après le coup de libération et après avoir quitté le parti déchu, un ancien député du PDG à Mimongo (Ngounié), Alain Simplice Boungoueres (56 ans), a fait son mea culpa pour le mal et le tort causés au peuple gabonais en demandant, ce mercredi à Libreville, solennellement pardon pour ses fautes. En guise de repentance, il a décidé de verser 12 millions de FCFA au Trésor public.

Beaucoup de membres du PDG continuent de nier le rôle néfaste qu’ils ont joué dans l’appauvrissement du pays et leur soutien au sous-développement de la nation sous la domination des Bongo. Ce n’est pas le cas d’Alain Simplice Boungoueres, qui a imploré hier le pardon divin et celui du peuple gabonais. Fait nouveau, l’ancien député du 2e siège de l’Ogoulou (Ngounié) va reverser à l’État une partie de sa fortune amassée au cours de ses deux mandats à l’Assemblée nationale. Un million par année de mandature Lors de sa déclaration ce mercredi au quartier Montagne Sainte de Libreville, entouré de son conseil et devant la presse nationale et internationale, Boungoueres a exprimé ses remords pour son rôle dans le sous-développement du pays. « Je décide ce 12 juin 2024 à 12h précise, de mettre à la disposition du Trésor public gabonais la modeste somme de 12.000.000 de FCFA, équivalent à un million par année de mandature, fruits de mon patrimoine personnel », a-t-il annoncé. L’ancien élu du PDG hier au cours de sa déclaration Reconnaissant sa part de responsabilité dans les erreurs passées de l’ancien régime Bongo, il a adressé un message de contrition aux Gabonais : « À vous, Gabonaises et Gabonais, mes frères et sœurs de la mère patrie Gabon, je vous demande également pardon. Pardon pour tout le mal causé, pardon pour ma participation au sous-développement car OUI, je reconnais avoir été solidaire à un parti politique auquel j’ai appartenu qui avait fait de moi Député pendant 12 ans ». Une rédemption réelle Cette démarche devrait être suivie par plusieurs anciens membres influents du PDG, comme l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie By Nzé, qui continue de nier les agissements nuisibles du régime d’Ali Bongo dont il est toujours à tort l’un des fervents défenseurs. La nouveauté dans cet acte posé par Boungoueres est la reconnaissance que les anciens barons et élus du PDG ont profité de leur position pour se bâtir une fortune personnelle sur le dos de leurs administrés et donc du peuple gabonais. Pour Alain Simplice Boungoueres, qui n’a été qu’un simple député, cette demande de pardon doit s’accompagner d’un geste concret de contribution, consistant à se délester des millions amassés durant leur règne. Cela prouve une rédemption réelle, loin des déclarations de façade de certains anciens PDGistes qui demandent pardon mais gardent pour eux la fortune amassée aux côtés des Bongo qu’ils étaient prêts à défendre bec et ongles jusqu’au soir du 30 août dernier. Signe de cette mutation, Alain Simplice Boungoueres est désormais à la tête du Parti Patriotique Gabonais (PPG).