Indépendance An 64 : Oligui Nguema dévoile les 5 objectifs de sa vision pour le Gabon

Pour son second discours à la nation depuis le coup d’Etat du 30 août 2023 vendredi soir, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a esquissé sa vision pour le Gabon. Celle-ci est articulée autour de cinq objectifs majeurs. Ils visent à refonder le Gabon sur des bases solides, tant sur le plan institutionnel que socio-économique, tout en répondant aux besoins urgents de la population. La rédaction d’Info241 revient en détail sur ceux-ci.

1. Ancrer le Gabon dans l’État de droit

Le premier objectif du général Oligui Nguema est de renforcer l’État de droit au Gabon. Il s’agit de garantir une justice équitable et accessible à tous, en plaçant la loi au centre de la vie publique. « Aucun pays au monde ne s’est développé dans l’anarchie et le désordre », a-t-il affirmé avec force, soulignant l’importance de respecter les lois et les institutions pour assurer la stabilité et la paix sociale. Cela implique des réformes législatives profondes et la mise en place de structures solides pour protéger les droits fondamentaux et promouvoir une démocratie véritablement fonctionnelle.

2. Redonner au Gabon ses lettres de noblesse

Le deuxième pilier de la vision du général Nguema est de restaurer la fierté nationale et la dignité du Gabon, en insistant sur la nécessité de réaffirmer la souveraineté du pays. « La réappropriation de nos ressources naturelles est essentielle pour atteindre l’indépendance financière recherchée », a-t-il déclaré, en référence au rachat de la compagnie pétrolière Asala Energy. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de rompre avec les dépendances extérieures et de bâtir une économie plus autonome et résiliente, gérée par les Gabonais pour les Gabonais.

3. Garantir le droit à l’éducation et à la santé pour tous

Le général Oligui Nguema place l’accès universel à l’éducation et à la santé au cœur de ses priorités. « Garantir le droit à l’éducation et à la santé pour tous est un devoir incontournable », a-t-il souligné. Cet objectif vise à assurer que chaque Gabonais, sans distinction, puisse bénéficier d’une éducation de qualité et de soins de santé appropriés. Des réformes profondes sont envisagées pour moderniser les systèmes éducatif et sanitaire, afin de préparer la jeunesse à relever les défis de demain et d’améliorer les conditions de vie dans tout le pays.

4. Redonner espoir à la jeunesse

La jeunesse gabonaise occupe une place centrale dans la vision du président de la transition. Conscient des difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés, notamment en termes d’emploi et de formation, le général Nguema a déclaré : « Redonner espoir à la jeunesse, c’est investir dans notre avenir commun ». Il ambitionne de créer des opportunités d’emploi et de renforcer les programmes de formation professionnelle, afin de préparer les jeunes Gabonais à devenir des acteurs clés du développement national.

5. Restructurer l’économie nationale pour garantir une vie digne à tous

Le cinquième objectif est de restructurer l’économie gabonaise pour qu’elle puisse garantir à chaque citoyen une vie décente. « La restructuration de notre économie est essentielle pour garantir à tous une vie digne », a déclaré le général Nguema. Il met l’accent sur la diversification économique, en valorisant des secteurs tels que l’agriculture, l’énergie, les mines, le numérique et le tourisme. Son ambition est claire : créer des opportunités de développement durable capables de réduire la pauvreté et le chômage, tout en améliorant les conditions de vie des Gabonais à long terme.

A moins d’un an de la fin de la transition, la vision du général Oligui Nguema pour le Gabon s’articule autour de ces cinq grands objectifs qui visent à restaurer la souveraineté nationale, renforcer l’État de droit, promouvoir l’inclusion sociale et économique, et faire du Gabon un pays plus juste, plus fort et plus prospère pour tous ses citoyens. « Construisons ensemble notre pays », a-t-il conclu, appelant chaque Gabonais à s’unir autour de cette vision ambitieuse pour un avenir meilleur.