Gabon : Oligui Nguema nomme 34 personnalités pour redessiner les circonscriptions électorales

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a nommé, ce mercredi 14 mai par décret, les 34 membres du comité chargé d’élaborer l’avant-projet de loi sur la répartition des circonscriptions électorales. Cette réforme vise à adapter le découpage électoral en vue des prochaines élections législatives, locales (municipales et départementales) et sénatoriales prévues pour le 4ᵉ trimestre de cette année.

Le décret, publié dans le Journal officiel ce jeudi, précise que cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 4 du décret n° 0233 du 14 mai 2025 portant création dudit comité. La coordination des travaux est assurée par le ministre de la Réforme des institutions et des Relations avec les institutions, François Ndong Obiang, assisté du ministre de l’Intérieur en qualité de coordonnateur adjoint, Hermann Immongault.

Rôle Nom Coordonnateur François Ndong Obiang Coordonnateur adjoint Hermann Immongault Coordonnateur adjoint 2 Paul Biyoghe Mba Rapporteur Directeur général de l’Administration du territoire Rapporteur adjoint 1 Cathya Quenti Rapporteur adjoint 2 Directeur général des Collectivités locales Membre Marc Louis Ropiviat Membre Jacques Revangue Membre Jeannine Tathy Koumba Membre Flavien Enongoue Membre Jean Robert Ngoulongana Membre Clémence Ngui Owono Membre Germain Biahodjow Membre Alexis Nang Ondo Membre Justine Judith Lekogho Membre Augustin Ndong Mba Membre Zéphirine Etotowa Membre Davy Ndze Nze Ndong Membre Tita Michel Edou Ngomo Membre Anatole Mfoumboulou Membre Esther Asseko Membre Jean Pierre Ndong Abessolo Membre Thierry Reteno Ndiaye Membre Bernard Nkoume Essono Membre Joachim Pambo Mbatchi Membre Célestin Ondouga Membre Mesmer Mba Ella Membre Moussavou King Membre Chrisance Boussamba Membre Caroline Mimboui Nguema Membre Thierry d’Argendieu Kombila Membre Vincent Moulengui Boukosso Membre David Mbadinga Membre Léontine Mebale

Paul Biyoghe Mba, ancien Premier ministre et vice-président du Parti démocratique gabonais (PDG, renversé le 30 août 2023), occupe le poste de coordonnateur adjoint 2. Le reste du bureau est complété par des cadres du ministère de l’Intérieur. Ainsi, c’est le directeur général de l’Administration du territoire qui en sera le rapporteur, épaulé par Cathya Quenti (rapporteur adjoint 1) et le directeur général des Collectivités locales (rapporteur adjoint 2).

Parmi les 30 autres membres désignés figurent des personnalités issues de l’administration, du monde universitaire, des collectivités et de la société civile. Il s’agit de : Marc Louis Ropiviat, Jacques Revangue, Jeannine Tathy Koumba, Flavien Enongoue, Jean Robert Ngoulongana, Clémence Ngui Owono, Germain Biahodjow, Alexis Nang Ondo, Justine Judith Lekogho, Augustin Ndong Mba, Zéphirine Etotowa, Davy Ndze Nze Ndong, Tita Michel Edou Ngomo, Anatole Mfoumboulou, Esther Asseko, Jean Pierre Ndong Abessolo, Thierry Reteno Ndiaye, Bernard Nkoume Essono, Joachim Pambo Mbatchi, Célestin Ondouga, Mesmer Mba Ella, Moussavou King, Chrisance Boussamba, Caroline Mimboui Nguema, Thierry d’Argendieu Kombila, Vincent Moulengui Boukosso, David Mbadinga, Léontine Mebale.

Ce comité aura pour tâche de proposer une répartition plus équilibrée des sièges à l’Assemblée nationale, dans les conseils municipaux et départementaux, ainsi qu’au Sénat. Il devra tenir compte des dynamiques démographiques, de l’aménagement territorial et du renforcement de la représentativité locale. Cette réforme électorale de la Ve République est vivement attendue pour redéfinir le visage électoral du pays avant des élections qui devraient renouveler également le personnel politique du pays.