Port-Gentil : Un ancien taulard gabonais de 23 ans renvoyé en prison pour des écrans plasmas

Nouveau coup de filet pour la police judiciaire de la capitale économique gabonaise. Un présumé voleur de téléviseurs plasma a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi 14 mai à la maison d’arrêt de Port-Gentil. Lud Vignon Mounzéo, reconnaissant les faits liés à une multitude de vols, n’est pas inconnu des services de renseignement.

Ce jeune Gabonais de plus d’une vingtaine d’années a été pris la main dans le sac il y a plus de deux semaines à Port-Gentil. Les faits se sont déroulés dans le quartier Côte d’Azur, dans le 2e arrondissement de la cité pétrolière. Alors qu’il passait tranquillement son après-midi auprès d’une de ses tantes dans la zone dite Fort de l’eau, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil, Lud Vignon Mounzéo, dans son élan de petit délinquant, a aperçu un domicile complètement vide de ses propriétaires.

Une courte cavalle

C’est ainsi qu’un "esprit" de vol s’est emparé de lui et l’a poussé à commettre l’irréparable. « C’était il y a deux semaines, je me suis introduit dans un domicile par l’avant après avoir cassé la porte » , déclare-t-il. De là, il décide de s’introduire frauduleusement afin de prendre tout bien qui lui semblait de valeur. « J’ai vu le premier écran que j’ai pris, tout comme le deuxième. J’ai mis les deux sur ma tête et je suis parti avec. Je les vends en ligne au prix du magasin et les gens achètent » , reconnaît-il.

Le mis en cause et son butin avant son incarcération

Pour mettre la main sur lui, il a fallu l’implication étroite d’un frère du présumé cambrioleur résidant dans le même quartier. Lui proposant un verre de bière, Lud Vignon Mounzéo ne s’est nullement douté que les menottes étaient proches de ses poignets. « C’est un grand frère à moi du quartier qui a fait en sorte qu’on m’attrape. Il m’a invité à boire une bière et on m’a attrapé. Oui, je reconnais les faits » , déclare-t-il.

Retour en prison

Il y a trois ans, ce jeune homme de 23 ans avait été admis au centre pénitentiaire de la capitale économique pour détention de produits prohibés. Catalogué dans le fichier des services de renseignement comme étant un récidiviste, Lud Vignon Mounzéo n’en est pas à sa première affaire. « Dans certaines maisons, il n’y avait pas de téléviseurs mais de l’argent. Donc j’avais le choix, mais je prenais toujours de l’argent. Oui, j’ai déjà fait de la prison pour détention de drogue » , reconnaît-il.

Les riverains ne ratent aucune occasion pour appeler les uns et les autres à collaborer avec les OPJ, pour mettre fin aux vols dans la ville de sable. Les populations sont invitées à la vigilance afin de dénoncer tout mouvement suspect pour que l’ordre et la sécurité règnent à Port-Gentil. Quant à Lud Vignon Mounzéo, le présumé voleur, il a été placé mercredi sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt du Château en attendant son procès.