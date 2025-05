Libye : Tripoli plongée dans le noir après de violents affrontements

Plusieurs quartiers de Tripoli, dont Salah al-Din et al-Hadaba, ont été privés d’électricité ce lundi 12 mai 2025, dans un climat de forte tension sécuritaire. Des tirs nourris, parfois à l’arme lourde, et des explosions ont été entendus dans plusieurs secteurs de la capitale libyenne, selon des journalistes de l’AFP. L’agence Libya Press confirme que l’approvisionnement électrique n’a toujours pas été rétabli.

Les violences ont éclaté entre la 444e brigade de combat et l’Appareil de maintien de la sécurité et de la stabilité, après l’annonce de la mort de son chef, Abdelghani al-Kikli. Le ministère libyen de l’Intérieur a immédiatement diffusé un avertissement, appelant les habitants à rester confinés pour leur sécurité. Le consulat tunisien à Tripoli a, lui aussi, exhorté ses ressortissants à suivre les consignes, éviter les déplacements et faire preuve de vigilance.

Mostafa Abdelkebir, président de l’Observatoire tunisien des droits de l’Homme, a par ailleurs déconseillé aux Tunisiens présents sur place de s’exprimer publiquement sur les réseaux sociaux à propos des événements en cours. Alors que l’aéroport de Tripoli a suspendu ses vols, les secours restent en alerte maximale et au moins six blessés sont à déplorer. La capitale retombe ainsi dans une spirale de violence, symptôme d’une instabilité chronique qui mine la Libye depuis des années.