Dialogue national : les propositions de citoyens gabonais pour une Constitution digne d’envie

Alors que les travaux en commission se poursuivent au Dialogue national inclusif convoqué par la CTRI, la rédaction d’Info241 s’intéresse dans les lignes qui suivent aux propositions citoyennes formulées pour la future Constitution. Ces contributions fournies lors de la phase préliminaires, visent à éloigner notre loi fondamentale des errements du passé, résultant de la gestion antidémocratique de la famille Bongo, du PDG et de leurs alliés depuis 56 ans.

Au cœur des débats actuels autour du dialogue national inclusif au Gabon, la question de la révision constitutionnelle émerge comme une préoccupation majeure pour les citoyens gabonais. Au terme de nombreuses contributions, un diagnostic clair se dessine, accompagné de propositions de solutions pour une future constitution plus en phase avec les aspirations nationales.

Diagnostic des citoyens

Les participants au dialogue national inclusif ont unanimement exprimé leur mécontentement à l’égard de la Constitution actuelle, qu’ils estiment être manipulée au gré des intérêts politiques en place. Selon eux, cette manipulation vise principalement à maintenir les gouvernants au pouvoir, au détriment des intérêts supérieurs du Gabon. De plus, les valeurs culturelles et les aspirations nationales ne sont pas suffisamment mises en avant, ce qui contribue à un sentiment de déconnexion entre le texte constitutionnel et la réalité du pays.

Propositions de Solutions Nombre de Contributions Faire du référendum le principe en matière de révision constitutionnelle 99 Mettre à contribution les juristes et les experts pour rendre la Constitution plus rigide 89 Consacrer l’intangibilité de certains principes fondamentaux (mandat présidentiel, critères de nationalité des candidats, séparation des pouvoirs, etc.) 243 Fixer un délai minimal avant toute révision constitutionnelle 30 Renforcer les dispositions en faveur de la préférence nationale 45 Introduire le référendum d’initiative citoyenne 84 Consacrer la propriété exclusive de l’État sur les ressources nationales 104 Prendre pour base la version initiale de la Constitution de 1991 38 Vulgariser les dispositions clés de la future Constitution dès l’école primaire 12 Réduire le nombre des députés et sénateurs 12

Données fournies par le ministère de la Reforme des institutions relatives aux contributions citoyennes au Dialogue national inclusif 2024

Parmi les critiques les plus récurrentes, les conditions d’éligibilité du Président de la République sont pointées du doigt. Elles sont jugées trop souples, permettant ainsi à des naturalisés gabonais de briguer la magistrature suprême, au détriment de la souveraineté nationale.

Propositions de solutions

Face à ce constat, les citoyens gabonais ont émis une série de propositions pour la future constitution, visant à garantir une gouvernance plus transparente, démocratique et respectueuse des valeurs nationales. Parmi ces propositions, on retrouve :

Faire du référendum le principe en matière de révision constitutionnelle, afin d’impliquer directement le peuple dans les décisions fondamentales concernant la Constitution.

Impliquer des juristes et des experts pour trouver des mécanismes rendant la Constitution plus rigide et difficile à réviser.

Consacrer dans la future Constitution l’intangibilité de certains principes fondamentaux, tels que le nombre et la durée du mandat présidentiel, les critères de nationalité des candidats à la présidence, et le principe de séparation des pouvoirs.

Fixer un délai minimal avant toute révision constitutionnelle, pour garantir la stabilité et la pérennité des institutions.

Renforcer les dispositions en faveur de la préférence nationale, notamment dans les domaines de l’accès à la terre et de l’emploi.

Introduire des mécanismes de démocratie directe, tels que le référendum d’initiative citoyenne, pour permettre aux citoyens de participer activement à la vie politique.

Assurer la protection des richesses nationales, notamment en consacrant la propriété exclusive de l’État sur les ressources minières et culturelles du pays.

Ces propositions reflètent la volonté des citoyens gabonais de voir émerger une constitution plus inclusive, démocratique et respectueuse des valeurs nationales. Il revient désormais aux décideurs politiques d’intégrer ces aspirations dans le processus de révision constitutionnelle, afin de construire un avenir plus juste et équitable pour tous les Gabonais.