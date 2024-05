Décès du Pr Maryvonne Kombila, pionnière de la médecine et de la parasitologie au Gabon

La communauté scientifique du Gabon est en deuil depuis ce lundi suite au décès du Pr Maryvonne Kombila, ancienne cheffe du département de parasitologie de l’Université des Sciences de la Santé (USS). Le décès de cette octogénaire est survenu hier matin à Laval, en France, où résidait l’épouse de l’opposant et cardiologue Pierre André Kombila. Cette franco-gabonaise laisse derrière elle un héritage remarquable dans le domaine médical au Gabon.

Originaire de Bretagne, dans l’ouest de la France, Maryvonne Kombila était une figure respectée et admirée dans le domaine de la parasitologie et de la dermatologie au Gabon. Gabonaise de cœur et d’âme, elle était connue pour sa discrétion et son humilité. Elle fut l’une des premières praticiennes gabonaises à se spécialiser dans ces domaines médicaux.

Pendant de nombreuses années, Maryvonne Kombila a dirigé avec dévouement le département de parasitologie, mycologie et dermatologie à la Faculté de médecine de la seconde université scientifique publique du pays située à Owendo. Son expertise et son engagement ont grandement contribué à la formation de nombreux professionnels de la santé dans le pays.

En parallèle à son rôle académique, Maryvonne Kombila avait également ouvert une clinique dans la zone d’Oloumi, au sud de Libreville. Son désir d’offrir des soins de qualité à la population locale témoignait de son engagement envers la santé publique et de sa volonté d’améliorer l’accès aux services médicaux.

Son départ laisse un vide immense dans la communauté médicale gabonaise et dans le cœur de tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître. Maryvonne Kombila restera dans nos mémoires comme un modèle de professionnalisme, de compassion et d’intégrité. Son héritage perdurera à travers les vies qu’elle a touchées et les contributions qu’elle a apportées à la médecine au Gabon.