Constitution : Billie By Nze défie Oligui Nguema à un débat télévisé avant le 16 novembre !

Alain-Claude Billie By Nze, ancien Premier ministre d’Ali Bongo et leader de la plateforme politique « Ensemble pour le Gabon », a appelé samedi à Libreville à un débat télévisé entre lui et le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, autour du projet de constitution soumis à référendum. Un défi audacieux alors que les deux hommes s’échangent des piques depuis plusieurs mois lors de leurs sorties respectives.

Alors que la campagne référendaire a débuté le 6 novembre, c’est finalement ce samedi que Billie By Nze et sa plateforme ont ouvert les hostilités sur le terrain. Lors de son premier « grand meeting », qui ressemblait davantage à une simple causerie, au carrefour GP à Nzeng-Ayong, l’ancien Premier ministre n’a pas mâché ses mots pour rejeter le projet de constitution élaboré par les autorités de la transition.

Oligui Nguema, Ndong Sima ou Barro Chambrier

Pour mieux éclairer la population sur ce projet, il a invité le président de la transition à un débat télévisé « face to face ». Selon lui, il est crucial d’informer les Gabonais sur les enjeux du projet de constitution. « Nous devons aller à ce référendum les yeux ouverts », a-t-il insisté, appelant à un échange transparent et accessible à tous. Le leader politique a proposé une répartition claire des rôles : « Ils désignent le représentant du Oui, et moi je reprends le Non. Et on va à la télévision, on débat ».

Le discours de l’éphémère Premier ministre hier après-midi

Prenant soin de ne pas citer directement le président de la transition dans son discours, Billie By Nze a néanmoins martelé : « Alors, si lui-même ne peut pas venir, qu’il envoie le Premier ministre [Raymond Ndong Sima]. Si le Premier ministre est occupé, s’il ne peut pas venir, ou s’il botte en touche... Barro Chambrier est là, qu’il vienne ! ». L’air confiant, il a ajouté : « Si Barro Chambrier ne peut pas venir, je ne vois pas qui peut venir ».

Une demande de surexposition médiatique masquée

Le défi lancé par l’ancien Premier ministre du régime déchu est à la fois une proposition politique et une manière habile de se positionner comme principal opposant au projet de constitution et de viser une surexposition médiatique. Ce, alors survient que plusieurs acteurs de la société civile et politiques, tels que le député de la transition Marcel Libama, ont pris les devant avant lui sur l’opposition massive au texte.

Il faut dire que la demande audacieuse de débat télévisé contre lui avec les tenants du "oui" a peu de chance d’être entendu par les autorités de la transition. Ceci alors qu’il reste désormais 5 jours de campagne électorale et que des débats de cette nature ont déjà lieu sur les différents plateaux de télévision sans lui.