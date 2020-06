Ckilsenpensent : les Gabonaises réagissent à la polygamie

>> #Ckilsenpensent : les Gabonais réagissent à l’instauration du couvre-feu Au Gabon comme dans le reste de l’Afrique, la polygamie un régime matrimonial prisé par beaucoup d’hommes au détriment de l’opinion des femmes. Pour y voir plus clair, la rédaction d’info241 a tendu ses micros à de nombreuses femmes entre Libreville et (...) " /> >> #Ckilsenpensent : les Gabonais réagissent à l’instauration du couvre-feu Au Gabon comme dans le reste de l’Afrique, la polygamie un régime matrimonial prisé par beaucoup d’hommes au détriment de l’opinion des femmes. Pour y voir plus clair, la rédaction d’info241 a tendu ses micros à de nombreuses femmes entre Libreville et (...) ">