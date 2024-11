Campagne référendaire : la HAC désigne les 16 membres de la commission d’égal accès aux médias

En prévision de la campagne référendaire qui débutera le 6 novembre prochain, la Haute Autorité de la Communication (HAC) du Gabon a mis en place ce vendredi, la Commission d’égal accès aux médias composée de 16 personnalités du monde des médias. Ce, pour garantir une couverture médiatique équilibrée et respectueuse du pluralisme, conformément à l’article 7 du décret n°000203/PR/MCEN du 27 août 2018.

Dans le cadre de la campagne pour le référendum constitutionnel du 16 novembre, cette commission sera chargée de superviser l’accès aux médias du service public pour les représentants des deux tendances en lice : le « OUI » et le « NON ». Sous la présidence de Germain Ngoyo Moussavou, Président de la HAC, et épaulé par les vice-présidents David Ella Mintsa et Stéphane William Melhyong, représentant respectivement les courants favorables et opposés au projet de constitution, la Commission rassemble également des membres provenant de divers horizons médiatiques.

Le siège de la HAC où se réuniront ce lundi les membres de cette commission

Parmi eux, des personnalités représentant le ministère de la Communication et des médias publics, comme Mme Nina Kelia Mougnepa de Radio Gabon, Gabin Atiga de Gabon Télévisions, et des représentants de médias privés tels que François Djimbi de Gabon Review et Désiré Ename de l’hebdomadaire Echos du Nord. Cette diversité d’acteurs est essentielle pour garantir la transparence et la neutralité des débats durant toute la période référendaire.

La première réunion de cette commission est prévue le lundi 4 novembre 2024, à 13 heures, au siège de la HAC à Libreville. Cette séance aura pour but de définir les modalités d’accès aux médias pour chaque tendance et de s’assurer que les principes d’équité et de diversité des opinions soient pleinement respectés.

Membres principaux de la Commission

Président : M. Germain Ngoyo Moussavou, Président de la Haute Autorité de la Communication (HAC)

Membres supplémentaires

Membre (Tendance « OUI ») : M. Mathurin Ifounga

Membres représentant les médias publics

Radio Gabon : Mme Nina Kelia Mougnepa

Membres représentant les médias privés