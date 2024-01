Zoolende : un gabonais retrouvé pendu derrière sa maison à l’aide d’une moustiquaire

Dans la nuit de mardi à mercredi, la communauté de Zoolende, canton Mouniandzi (Ogooué-Ivindo) près de Makokou, a été secouée par la découverte macabre du corps de Rodrigue Ibadi, un homme de 49 ans. Selon des informations provenant d’une source autorisée citée par l’AGP, la victime a été retrouvée pendue dans des circonstances mystérieuses.

Rodrigue Ibadi rentrait chez lui après avoir participé à une cérémonie de levée de terre organisée pour sa belle-sœur, un événement qui s’est déroulé à l’autre bout du village. À son domicile, l’homme aurait exprimé le désir de partager un repas avec son épouse. Cependant, juste au moment où celle-ci s’apprêtait à lui préparer un plat, Rodrigue a quitté la maison avec une lampe torche et un morceau de moustiquaire.

Les détails macabres émergent alors que la source indique que Rodrigue Ibadi se serait dirigé derrière sa maison et aurait utilisé ce morceau de moustiquaire pour se pendre, le nouant autour de son cou. Cependant, l’étrangeté de cet acte a suscité des interrogations parmi les riverains, d’autant plus que la victime a été retrouvée pendue sur ses genoux. Des questions émergent quant à savoir s’il aurait pu être tué avant d’être attaché.

Face à ces circonstances inhabituelles, la brigade de gendarmerie de Makokou a ouvert une enquête pour élucider les mystères entourant la mort tragique de Rodrigue Ibadi. Les autorités locales sont mobilisées pour comprendre les circonstances exactes de cet événement troublant.

La disparition de Rodrigue Ibadi laisse derrière lui une veuve et six enfants, plongeant la communauté dans le deuil et l’interrogation. La triste nouvelle suscite une profonde émotion parmi les proches, les voisins et tous ceux qui connaissaient la victime. L’enquête en cours devra permettre de faire la lumière sur cette tragédie qui a endeuillé la localité de Zoolende.