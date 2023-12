Vilipendé par l’ONEP, le Syndicat autonome des pétroliers retorque et contre-attaque

Dénigré récemment par son collègue de l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) sur un « pseudo favoritisme » orchestré par la société Perenco lors de l’élection des délégués du pétrole du géant gazier, le Syndicat autonome des pétroliers (SAP) a le samedi 2 décembre apporté un droit de réponse.

C’est une guerre syndicale qui s’est déclarée le week-end dernier entre l’ONEP et le SAP. En effet, il y a quelques jours à Libreville au cours d’un point de presse organisé par l’ONEP, celle-ci avait ressorti au devant de la scène les irrégularités syndicales dont a fait montre la société Perenco. L’entreprise aurait favorisé la SAP lors de l’élection des délégués du personnel. L’ONEP n’a surtout pas manqué de dénoncer l’ingérence de ladite entreprise dans cette élection.

Une vue de la conférence de presse de samedi

« Des actes d’ingérence de Perenco dans le fonctionnement de l’institution des délégués du personnel, en favorisant la mise en place des délégués du personnel issu du SAP sachant qu’avec le secrétaire général de ce syndicat, il est visiblement établi un conflit d’intérêt par l’entremise d’un contrat commercial qui lie Perenco à la société Logistique Service dont le secrétaire général dudit syndicat est le propriétaire », a dénoncé la secrétaire nationale chargée de la réglementation, des relations extérieures et de la communication Guylaine Mbou Zolo Ba-Ndong.

Des allégations qui n’ont pas laissé indifférents les responsables du SAP. En effet, le SAP a jugé utile d’apporter un droit de réponse aux fins d’édifier les acteurs du secteur pétrolier et activités connexe mais également, l’opinion nationale et internationale sur la campagne de dénigrement et les manœuvres dilatoires menées par l’ONEP. « C’est en vue d’obtenir par tous les moyens la légitimité et le respect perdu depuis belle lurette dans le secteur pétrolier, suite aux multiples dérapages et frasques dont font montre certains d’entre eux », a fait remarquer le secrétaire général exécutif Louis Michel Rilewe Opengui.

Pour rétorquer à son tour, le SAP fustige pour le dénoncer la situation de précarité par la perte d’emploi dont ont été les agents des sociétés Total Gabon et Tinworf qui s’étaient laissés bêtement emportés dans des mécanismes syndicaux douteux orchestrés par l’actuelle équipe dirigeante de l’ONEP. « Ils ont été instrumentalisés par un pseudo leader syndicaliste aveuglé et mû par un esprit revanchard et va-t-en guerre. Nous ne pouvons que déplorer une telle approche qui ne sied pas avec la vision qui est la nôtre du syndicalisme », précise Louis Michel Rilewe.

Aussi, ayant en mémoire des souvenirs glorieux de l’ONEP qui faisait la pluie et le beau temps en ce qui concerne la défense des droits des travailleurs du secteur pétrolier et activités connexes, le SAP regrette l’absence des échanges de « haute facture », de dialogue constructif et dénonce en même temps l’invective et la colère affichée par les dirigeants actuels de l’ONEP. « Hélas aujourd’hui, I’ONEP n’est plus que l’ombre d’elle-même et dénuée de toute crédibilité parce que ayant à sa tête des dirigeants illégitimes dont le mandat est frappé de caducité depuis trop longtemps », balance le SAP.

En effet, depuis des années déjà l’équipe dirigeante de l’ONEP est en violation des statuts et règlements. Contestée par ses propres délégués, l’ONEP traite avec mépris les principes et les valeurs qui gouvernent cette organisation selon le SAP qui poursuit en précisant que « le syndicalisme ne s’accommode pas de l’invective des partenaires sociaux tous azimuts, à de la manipulation et l’instrumentalisation des adhérents par des promesses irréalistes et démagogiques, à une guerre de leadership, à des discours démagogiques et populistes aux fins de manipuler les adhérents à des fins personnelles », insiste Louis Michel Rilewe.

C’est pourquoi le syndicat autonome des pétroliers a réaffirmé à ses adhérents sa totale fidélité à continuer à se battre sans hésitation, pour les intérêts matériels, moraux et financiers de ses membres et comptent bien ne pas déroger à la confiance placé en eux. Il ambitionne surtout se déployer activement et pacifiquement, face aux problèmes de précarisation des employés du secteur pétroliers et activités connexes. « Nous vous garantissons que nous n’entendons guère brader vos droits, ni lésiner sur nos efforts aux fins d’aboutir à l’assainissement et à une normalisation des choses », promet le SAP.