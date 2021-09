Un magazine français condamné pour injure raciste envers la députée Danièle Obono

L’hebdomadaire français Valeurs actuelles a été condamné, mercredi, pour "injure publique envers un particulier à raison de son origine", a révélé la plaignante, la députée Danièle Obono. Dans un communiqué de presse, l’élue France Insoumise s’est réjouie de la décision et a « remercié l’ensemble des associations partie civiles et les avocats ».

Selon la députée, le Tribunal Correctionnel de Paris a condamné le directeur de publication du magazine, Erik Monjalous, le directeur de la rédaction, Geoffroy Lejeune, ainsi que le rédacteur de l’article, Laurent Jullien, à une amende de 1 500 euros chacun et à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à Danièle Obono.

« En condamnant le directeur de publication, le chef de la rédaction et l’auteur de l’infâme article de Valeurs Actielles « Obono l’Africaine », qui avait choqué la France entière et même au-delà, le tribunal marque un coup d’arrêt à la diffusion des discours racistes et xénophobes », s’est félicitée la députée dans con communiqué. Elle a expliqué que le tribunal « a justement exclu d’accorder la libre expression des idées nauséabondes diffusées depuis trop longtemps dans ce journal ».

Justice est rendue. Les racistes sont condamnés.

MERCI à tous et toutes pour votre soutien. ❤️💜🖤

Aux fachos, aux haineux, aux rageux : "Obono l'Africaine" insoumise vous emmerde.

On y est, on y reste, on ne partira pas. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner.✊🏾 — Députée Obono (@Deputee_Obono) September 29, 2021

Le tweet de l’élue de la France Insoumise

Concédant que « la liberté d’expression est fondamentale pour une démocratie », elle a cependant rejeté le fait de l’utiliser comme « un faux-nez pour injurier, stigmatiser, déshumaniser celles et ceux à qui est déniée leur appartenance à la nation républicaine ». Incitant toutes les personnes « victimes au quotidien à combattre », elle a prévenu que « le racisme n’était pas une opinion mais un délit ».

Pour rappel, connu pour sa ligne éditoriale ultraconservatrice, Valeurs Actuelles avait dépeint, en août 2020, la députée Danièle Obono au temps de l’esclavage en la représentant notamment enchainée par le cou.