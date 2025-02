Un gendarme gabonais vole un demi-million dans un bar avant d’être rattrapé... par ses pairs !

Si certains braquages se passent dans des banques avec des scénarios dignes de films d’action, celui-ci s’est déroulé dans un bar et impliquait un gendarme en uniforme. Les habitants de Nzenzélé, petite bourgade paisible de la Ngounié (sud du Gabon), n’en reviennent toujours pas : un agent de l’ordre, censé faire régner la loi, s’est improvisé cambrioleur de bistro, emportant 500 000 FCFA avant de disparaître dans la nature.

Selon L’union qui rapporte les faits ce samedi, l’ambiance était bon enfant ce soir -là dans ce bar situé au centre ville. Célio, le barman et maître des lieux, sert les habitués tandis que des gendarmes du coin trinquent sans souci. L’un d’eux, manifestement plus rusé que les autres, joue de son statut pour demander un prêt de 50 000 FCFA au gérant. Mais il a visiblement d’autres plans en tête.

Profitant d’un moment où Célio part se soulager, le pandore en profite pour faire main basse sur la caisse du bar, soit 500 000 FCFA. Ni vu ni connu, il disparaît aussi rapidement qu’une tournée de bières un soir de match. Son plan semble parfait : direction Lebamba en moto-taxi, puis Libreville pour savourer son butin. Sauf que... le karma (et les gendarmes) l’attendait au tournant.

Dès son retour derrière le comptoir, Célio constate l’absence de son argent et met immédiatement deux et deux ensemble. En mode Sherlock Holmes, il mène sa propre enquête et découvre que son “client” en cavale a quitté la ville à 4 heures du matin. Branle-bas de combat : l’alerte est donnée à la brigade, et le jeu du chat et de la souris commence.

Le fugitif est finalement rattrapé par ses propres collègues entre Lambaréné et Fougamou. Fin de la cavale et retour à la réalité pour le gendarme, désormais entre les mains de la justice à Mouila, chef-lieu de la Ngounié. Une procédure judiciaire a été ouverte, et il devra répondre de ses actes devant la justice gabonaise.

Morale de l’histoire ? Il vaut mieux boire avec modération et garder ses ambitions de grand banditisme pour le cinéma. Les habitants, eux, oscillent entre indignation et fou rire devant cette affaire pour le moins insolite. Le gendarme en question, lui, risque bien plus qu’une simple addition salée : des sanctions disciplinaires sévères et une belle leçon sur le fait que l’uniforme n’offre pas toujours l’immunité.