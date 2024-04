Un gabonais qui alcoolisait sa proie de 14 ans pour abuser d’elle, écope de 15 ans de prison pour viol

La cour criminelle de Port-Gentil n’a pas eu grand mal à rendre son verdict vendredi dans une affaire d’inceste impliquant un jeune gabonais d’une trentaine d’années. Ce pédophile qui avait déjà maille à partir avec la justice, usait de l’alcool pour parvenir à ses fins sur une adolescente de 14 ans, la fille de son cousin. En répression, il a été condamné à 15 ans de prison pour cette idylle qui faisait vivre sous la contrainte sa propre nièce.

Les faits remontent à l’année 2020, dans un campement situé au village Yénou dans la province de l’Ogooué-Maritime. Achille Guirambou, gabonais de 38 ans, sans emploi et père de deux filles, faisait consommer du vin de palme à deux de ses jeunes nièces, notamment à la jeune Channida Trecy âgée de 14 ans. La nuit tombée, il s’introduisait alors dans la chambre où dormait cette dernière, la réveillait puis l’emmenait dans la sienne. ce, dans le but d’avoir des rapports sexuels incestueux avec la gamine.

Le prédateur-pédophile saoulait sa victime

Dès cet instant, ils se retrouvaient régulièrement pour le même but. Une envie folle qui leur a donné le courage d’élire domicile dans la chambre du père de sa victime. Tel un couple, les deux tourteaux avaient déjà pour niche la chambre principale de la maison au point où les cadettes de la victime en avaient marre des scènes de jalousie incessantes des amoureux. Tout comme le tohubohu de leurs gémissements lors de leurs ébats sexuels. L’oncle-violeur qui avait déjà été condamné à 6 mois de prison pour défaut de permis de conduire avant de s’évader de prison, procédait avec le même mode opératoire pour duper sa victime.

Le pédophile semblant regretter son cime

Chaque soir dès que l’envie lui prenait, il faisait boire à la jeune fille de son cousin des verres d’alcool. Saoulée, il couchait avec cette dernière. La situation était telle que bien que convoitée par des jeunes du village, elle avait pour obligation de ne jamais discuter avec eux. A défaut, elle subissait une bastonnade sans précédant de son bourreau. Deux jours avant le retour de son père, la jeune Channida Trecy recevait une correction due à son grade au cas où elle dirait un mot à son père.

Fin du manège

Effrayée par le comportement de leur aînée vis-à-vis d’elles et surtout d’Achille Guirambou à l’égard de la jeune fille, ses petites sœurs ont décidé de tout dire à leur père. Informé de ces faits, le père de la victime, Joseph Mbeniyaba, déposait une plainte contre le nommé Achille Dany Guirambou pour viol sur mineure. Arrêté par la brigade de gendarmerie puis entendu en enquête préliminaire, il reconnaissait avoir eu des rapports sexuels avec la jeune Chennida Trecy M.M.

Une autre vue de l’audience de vendredi

Placé sous mandat de dépôt et entendu en instruction, l’accusé réitérait les mêmes déclarations faites en enquête préliminaire notamment celles d’avoir entretenu des rapports sexuels avec Chennida Trecy, sa nièce âgée de 14 ans. À la barre, le Ministère public a requis la culpabilité de l’accusé et sa condamnation à une peine de 30 ans de réclusion criminelle et à 5 millions d’amende. Me Lin Joël Ngandulin, commis à la défense de l’accusé, a plaidé la culpabilité tout en sollicitant l’application du sursis en faveur de son client.

Sanction pénale

Selon les dispositions des articles 256 et 261 du Code pénal, que constitue un viol « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d’autrui, avec violence, menaces, surprises, ruses et contraintes ». Ainsi, le vendredi 19 avril, il a été reconnu coupable du crime de viol sur mineure de moins de 18 ans. Il a cependant été condamné à 15 ans de réclusion criminelle dont 3 ans assortis du sursis.