Transition : Un opposant gabonais échappe à la mort à quelques jours du Dialogue national

Un haut responsable de l’opposition gabonaise par ailleurs vice-président de l’Assemblée nationale de Transition, François Ndong Obiang, a miraculeusement échappé à la mort lors d’un grave accident de voiture. Le dramatique événement qui a impliqué son véhicule fonction s’est déroulé hier, mercredi 13 mars, sur le boulevard triomphal de la capitale gabonaise.

Selon des témoins, c’est aux alentours de 15h30, que le véhicule officiel transportant François Ndong Obiang a subitement dévié de sa trajectoire, percutant violemment le mur de la maison du peuple. Malgré l’ampleur du choc, le haut responsable de l’Assemblée nationale de Transition a eu la chance de ne pas subir de blessures graves.

Une autre vue du véhicule accidenté

Cet incident, survenu à quelques semaines du début du Dialogue national inclusif convoqué par les autorités de la transition pour le 2 avril prochain, a soulevé de nombreuses interrogations quant à ses circonstances exactes. Selon des sources proches de l’intéressé, le véhicule aurait subi une perte de contrôle à l’entrée de la Maison du peuple, mais les détails restent encore flous.

François Ndong Obiang, connu pour ses compétences politiques et sa stature respectée au sein de l’Assemblée nationale, est souvent désigné sous le surnom affectueux de « Monseigneur » par ses pairs. Sa survie à cet accident, qualifié de « miracle » par certains, est un soulagement pour la scène politique gabonaise.

À l’approche du Dialogue national inclusif, François Ndong Obiang est attendu pour jouer un rôle majeur dans les discussions qui façonneront l’avenir du Gabon. Son expertise juridique et son expérience politique seront précieuses pour guider le pays vers un avenir plus stable et prospère.