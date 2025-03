Présidentielle 2025 : Léon Paul Ngoulakia prône l’unité et la cohésion nationale

Alors que la présidentielle du 12 avril approche à grands pas, Léon Paul Ngoulakia, ancien secrétaire général du Conseil national de sécurité et cousin d’Ali Bongo, s’invite dans le débat politique à travers une tribune adressée ce mardi aux Gabonais. Loin d’un discours partisan, il appelle à l’unité nationale et à la préservation de la stabilité du pays dans ce contexte électoral sensible.

Dans son message, Ngoulakia insiste sur la nécessité pour chaque citoyen de jouer un rôle actif dans le processus démocratique tout en respectant scrupuleusement les lois et règlements en vigueur. Selon lui, l’échéance électorale ne doit pas être un facteur de division, mais une occasion de renforcer la cohésion nationale et de consolider le vivre-ensemble.

L’ancien haut responsable met en garde contre les dérives sectaires et identitaires, affirmant que « le Gabon est UN et INDIVISIBLE ». Il exhorte les Gabonais à transcender les passions et ambitions personnelles pour privilégier l’intérêt supérieur de la nation. Il souligne que les us et coutumes du pays, ainsi que la diversité ethnolinguistique, doivent être perçus comme des richesses et non comme des motifs de fracture sociale.

Rappelant les paroles de l’hymne national, il insiste sur le devoir de chaque Gabonais de préserver l’image et la dignité du pays aux yeux du monde. Pour lui, seule une approche collective, fondée sur la paix et l’unité, permettra au Gabon d’aspirer à un véritable essor et à un avenir prospère.

Dans un climat électoral où les tensions politiques sont palpables, l’intervention de Léon Paul Ngoulakia sonne comme un appel à la responsabilité et à la modération. Reste à voir si son message sera entendu par les différents acteurs politiques et la population.

Voici son message :