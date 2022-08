Port-Gentil : Une femme enceinte et plusieurs victimes dans une collision entre deux véhicules

Un terrible accident a eu lieu ce lundi 29 août en début de matinée à la hauteur du quartier Printemps dans le 3e arrondissement de Port-Gentil. L’incident a qui a perturbé la circulation durant plusieurs heures, a impliqué plusieurs véhicules à bord duquel se trouvait une femme enceinte de quelques mois. Elle a été extirpée heureusement saine et sauve de l’un des véhicules accidentés.

Il était environ 11h30, lorsqu’un taxi et un véhicule utilitaire sont entrés en collision au niveau du carrefour Printemps à Port-Gentil. Selon des témoins, le chauffeur du taxi aurait perdu le contrôle de son véhicule avant d’entrer en collision avec un 4×4 roulant en sens inverse. Trois véhicules ont été impliqués dans l’accident. « Le taxi a foncé comme ils savent le faire, pourtant le feu venait de virer au rouge. L’autre voiture qui a été percuté, tentait de virer à gauche quand le feu de son côté est passé au vert. J’étais là à attendre le taxi et on a tous écouté le son provenant du choc », a expliqué à Info241 Éric Mouélé.

Une autre vue de l’incident

Parmi les victimes, une femme enceinte de 30 ans et un homme de 45 ans, étaient à bord dudit véhicule. La dame enceinte de 5 mois, a rapidement été transférée vers une structure hospitalière de la place. Durant ce terrible accident de la route, elle qui était assise non loin du siège arrière, plus précisément, à côté où l’impact a eu lieu. Le conducteur du taxi quant à lui, est un jeune gabonais, âgée de 20 ans qui malheureusement, est sorti de ce carambolage avec plusieurs blessures. Pour ce qui est du conducteur du 4×4, il s’agit d’un homme âgé de 43 ans, blessé légèrement.

« La dame enceinte est sortie de là évanouie. Après plusieurs minutes, elle a fini par se réveiller mais avec le vertige. C’est ainsi que nous lui avons emmené à l’hôpital. Les médecins disent que son état va mieux », a expliqué Véronique Moundounga, une riveraine qui a assisté à la scène. Heureusement a-t-on appris, le diagnostic vital de la mère et de son fœtus ne sont pas engagé. On déplore tout de même des dégâts matériels importants puisque la circulation a dû même être coupée pendant plusieurs heures sur cette route. Cela a évidemment occasionné de grosse perturbations pour les usagers de cet axe très roulant.

Cependant, une enquête des forces de l’ordre devra désormais déterminer les circonstances de cet accident. La circulation a finalement été rétablie 2h environ après l’accident. Un accident de la route qui n’est pas le première du genre dans la capitale économique. Entre respect du Code de la route, priorité et la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de toute substance psychoactive, les risque d’accident ne manquent. Ajouter à ces causes, on note également de nombreuses distractions pouvant altérer la capacité de conduire, entre autres le téléphone portable pour ne citer que celui-ci. Cet outil constitue une préoccupation croissante pour la sécurité routière.