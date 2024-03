Port-Gentil : Un père de 14 enfants jugé pour de multiples viols sur son fils avec le silence de la mère

C’est le mois prochain qu’Edgard Kapone, un gabonais d’une cinquantaine d’années, sera définitivement fixé sur son sort après deux ans de détention par le tribunal de Port-Gentil qui a ouvert ce lundi sa session criminelle. En effet, le père de famille et sa femme, sont notamment poursuivis pour viol sur mineur de -18 ans, enregistrement de photos d’un mineur à caractère pornographique. En l’absence de la victime, son fils, l’audience a été renvoyée au 15 avril.

C’est conformément aux dispositions des articles 230, 231, 232, et 235 du Code de procédures pénales que se sont ouvertes la session criminelle du tribunal de première instance de Port-Gentil. 40 affaires de viol, meurtre, coup et blessures ont été retenus et vont certainement éclairer la lanterne des populations sur ces cas graves qui enfargent la quiétude de la cité. Parmi eux figurent bien évidemment le dossier du père pédophile, incestueux et violeur Edgard Kapone.

Un père de 14 enfants à la libido morbide

Si d’aucuns ont pensé qu’il avait été libéré en coulisse par la justice, il n’en est rien. Ce lundi 18 mars, Edgard Kapone et sa concubine Oswald Eyang Mboui ont ouvert le bal des audiences criminelles publiques. Plusieurs chefs d’accusations pèsent sur le couple notamment viol sur mineure de -18 ans, atteinte aux mœurs, incitation au viol sur mineure de -18 ans, enregistrement des photos d’un mineur à caractère pornographique, omission de porter secours et complicité de viol sur mineur de -18 ans.

Une autre vue de l’audience de ce matin

Ce père de famille de 14 enfants âgé de 56 ans est accusé de viol sur son fils de -18 ans au moment des faits, d’où son déféremment à la maison d’arrêt de Port-Gentil le 2 février 2021. Selon les procès-verbaux placés sur la table du ministère public, c’est le 15 janvier 2021 à la hauteur du quartier N’tchengué-Badamier dans le département de Bendjé que les faits ont eu lieu. C’est la conseillère d’orientation du lycée public Thuriaf Bantsantsa, Natacha Ndzouba Mouyama, qui a permis que l’abcès soit percé après avoir reçu en consultation la victime alors âgé de 16 ans.

Le pot aux roses

En révélant toutes les agressions sexuelles qu’il subissait de la part de son géniteur, la psychologue de l’Education nationale a aussitôt sollicité une réunion d’urgence en convoquant dame Oswald Eyang Mboui, la concubine depuis près de 30 ans d’Edgard Kapone. Cette Bitamoise de 52 ans, sans emploi est poursuivie pour entrave à l’action de la justice pour avoir volontairement refusé d’apporter des précisions à ce sujet lors de son interpellation.

C’est alors qu’une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de la République, qui avait été saisi par la conseillère d’orientation. En enquêtes préliminaires, la victime n’a pas un seul moment hésité à dire tout ce qu’elle subissait de la part de son père notamment « la sodomie, la fellation, l’introduction dans son anus de pieu taillé en forme de pénis ». Il précisait également que son père emmenaient amis et collègues, lesquels abusaient aussi de lui", a fait savoir à la cour lors de l’audience le greffier général Alexandre Ndoungangoye.

Des agressions sexuelles effroyables

Dans une mission participative Edgard Kapone avait également incité son fils, sa victime, à sodomiser à son tour son petit frère. Des scènes érotiques qui avaient été filmées et stockées dans la mémoire de l’ordinateur du père. Le mis en cause auditionné avait reconnu avoir abusé de son propre fils depuis plusieurs années. La matriarche Oswald Eyang Mboui en enquêtes préliminaires avait nié n’avoir jamais été au courant de cette affaire entre les deux concernés.

« Elle prétendait n’avoir été informée des agissements de son partenaire que le 30 décembre 2020, au travers d’un enregistrement entre son concubin et son fils », a poursuivi dans sa lecture le greffier. Inculpés en fonction des chefs d’accusation qui pèsent sur eux, ils ont été présentés à la barre en sessions criminelles. Me Homa Moussavou a requis dans cette affaire la présence de la victime pour apporter une lumière dans cette affaire. Malheureusement à ce jour, la victime se trouve hors de Port-Gentil, et sans contact fixe. L’audience a été renvoyée au 15 avril prochain, le temps pour le ministère public de faire parler son renseignement afin que la victime soit présente au moment du procès.