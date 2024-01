Port-Gentil : un gabonais de 53 ans viole une fillette de 5 ans et accuse le « mauvais esprit »

Encore un viol commis pourtant par un père de famille au Gabon. Le prédateur sexuel qui a tenté de se défausser sur le « mauvais esprit » qui l’aurait envahi, a été interpellé par les éléments de la Direction générale de recherches (DGR, gendarmerie) de Port-Gentil, le lundi 8 janvier dernier en début de journée. Lui, c’est Sébastien Batou, un Gabonais de 53 ans qui est accusé de viol sur une fillette de 5 ans.

Père de cinq enfants dont quatre garçons et une fille pour laquelle il n’a plus de nouvelles, Sébastien Batou est ce Gabonais de 53 ans, qui a été saisi par les éléments de la Direction générale de recherches (DGR) de Port-Gentil, pour un cas de viol sur une mineure âgée de 5 ans. Les faits remontent à la mi-journée du mardi 3 janvier 2024 au quartier Colombie, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil.

Une vue des locaux de la DGR

Ce jour-là le présumé pédophile ressentant une envie de nettoyer sa devanture pris sa machette et s’est lancé dans une activité d’hygiène et de lutte contre l’insalubrité dans son environnement immédiat. « La petite est venue me trouver où je débroussais. Je lui ait dit de quitter où j’étais mais sa grand-mère a dit que la femme reste à côté du mari », dit-il.

Un désherbage pas comme les autres

Ce père de famille qui s’est laissé emporter par son projet d’assainissement, après avoir fini de désherber sa cours située non loin d’une vielle maison insignifiante, a aussitôt déblayé l’herbe qui se trouvait sur le couloir jouxtant les maisons. C’est là que le « mauvais esprit » l’a envahi, le poussant à entretenir des relations sexuelles avec la mineure. Sans hésitation, il va satisfaire tranquillement sa libido sur la gamine habillée que d’une simple jupe et sans sous-vêtements de surcroît. Ce qui permettait sans nul doute au « prédateur sexuel » de déflorer la petite fille très facilement.

« Un esprit m’est arrivé dans la tête que je devais déjà prendre la petite fille comme une grande femme. Je l’ai soulevée et nous sommes partis par un couloir. Comme elle avait la jupe et pas de slip, j’ai commencé à jouer avec elle comme l’homme et la femme. Mais ça n’a pas duré », précise-t-il à Info241 lors de son interpellation par la police.

50 FCFA pour soudoyer la victime

Et pour récompenser la gamine après sa sale besogne, il a remis à la fillette la modique somme de 50 FCFA pour qu’elle se prenne quelques friandises chez le boutiquier du coin. C’est en entrant chez elle que les parents se sont questionnés sur le tremblement involontaire dont faisait face la mineure, avant de l’emmener subir une consultation dans une structure sanitaire de la place. La défloration est constatée médicalement et une plainte sera déposée.

Sébastien Batou a été arrêté ce lundi par les éléments de la DGR. Il est poursuivi pour viol sur mineure selon les dispositions des articles 265 et 261 alinéa 7 du Code Pénal en vigueur en République Gabonaise. Il dit regretter l’acte qu’il a commis. « Oui, je reconnais avoir violé une enfant de 5 ans. Je regrette parce que je ne sais ce qui m’a poussé de violer une enfant de 5 ans », a-t-il conclut devant la presse.