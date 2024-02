Port-Gentil : Le budget de la ville pour l’année 2024 en baisse de 20% soit 9,5 milliards

Le 9 février, la commission ad hoc de la commune de Port-Gentil a adopté un budget primitif pour l’année 2024, équilibré en recettes et en dépenses, s’élevant à la somme de 9 577 834 429 FCFA, comparativement à l’exercice 2023 qui atteignait 12 025 584 429 FCFA, soit une baisse de 20%. Cette réduction permettra toutefois de couvrir en grande partie les salaires des agents.

Ce vendredi dans la salle des réunions de l’Hôtel de Ville, la commission ad hoc de la commune de Port-Gentil a examiné et adopté le projet de budget primitif pour l’exercice 2024, équilibré en recettes et en dépenses, pour un montant de 9 577 834 429 FCFA. « Le travail accompli ici est réalisé de manière collégiale. Nous avons réfléchi pour que les habitants de Port-Gentil comprennent que, en cas de difficultés, celles-ci ne résultent pas d’un détournement mais d’une certaine réalité », a déclaré le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le général de corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot.

Une vue de la commission ad hoc d’hier

Cette baisse de 20% par rapport au budget précédent, s’explique par le contexte économique morose traversé par la ville de Port-Gentil, durement touchée par les deux dernières crises. Ce budget permettra néanmoins de couvrir à plus de 80% les salaires et le fonctionnement de la commune. Malgré une diminution de 2 447 750 000 FCFA, destinée à des secteurs allant de la lutte contre l’insalubrité à l’amélioration de l’entretien des voiries urbaines, en passant par l’assainissement des marchés, l’urbanisation et le développement d’activités culturelles, cette enveloppe reste très insuffisante au regard des enjeux de développement.

« Nous travaillerons avec les moyens qui nous sont donnés. Nous ferons de notre mieux avec ce qui semble impossible et nous nous adapterons à la réalité », a promis le délégué spécial. Cet acte de prévision et d’autorisation des dépenses et recettes à exécuter durant cette année reflète également les orientations de l’autorité qui l’adopte. « À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle », conclut-il.

Les échanges ont porté sur le budget de la localité

Bien qu’une enveloppe de 7 milliards ait été octroyée à la province de l’Ogooué-Maritime par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, visant à améliorer le fonctionnement de l’administration locale, malheureusement, ce budget adopté dans un contexte économique assez particulier ne permettra pas à la commune de Port-Gentil de mener à bien à 100% des actions d’hygiène, de salubrité et d’éclairage public dans la capitale économique.

Il ne facilitera pas non plus la construction de fontaines publiques, l’aménagement de toilettes publiques dans la ville, la création de nouveaux parcs et jardins, le renouvellement du parc automobile et bien d’autres programmes.