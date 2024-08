Port-Gentil : L’UPR de Gervais Oniane installe ses structures de base à l’orée des échéances politiques

C’est dans le cadre de sa tournée politique nationale que Gervais Oniane a séjourné dans la capitale économique pour procéder à une vaste série d’installations. Le mardi 6 août, il en a profité pour visiter les chantiers de réhabilitation des voiries urbaines de Port-Gentil.

En sa double qualité de Haut-Représentant personnel du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et de président fondateur de l’Union pour la République (UPR), parti politique allié numéro un du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), Gervais Oniane a appelé tous les militants et militantes de sa formation politique à se mobiliser pour le "oui" au référendum. À Port-Gentil, il a procédé à une vaste série d’installations des nouvelles équipes politiques qui doivent désormais conduire sa vision et celle des nouvelles autorités du pays.

« Je voudrais que tous les militants et sympathisants de l’UPR, comme tous les Gabonais, se mobilisent pour la victoire du ’oui’ au référendum », a invité Gervais Oniane. Le président de cette formation politique compte placer l’UPR comme première force politique sur laquelle l’actuel chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pourrait s’appuyer pour sa prochaine campagne électorale à l’élection présidentielle prévue en août 2025, en vue d’une victoire.

« L’UPR soutient la politique du chef de la transition par rapport aux actes qu’il pose sur le terrain. Je viens d’être installé et j’ai mis en place un plan d’actions de proximité, qui vise à être sur le terrain proche des populations », a précisé Bruno Ombango, vice-président de l’UPR dans l’Ogooué-Maritime en charge de la mobilisation et de la sensibilisation.

Au cours de cette rencontre de mobilisation, Gervais Oniane a défini l’UPR comme un parti de gouvernement et un parti du centre. Selon lui, cette formation politique n’appartient ni au camp de l’opposition actuelle, ni à celui de la majorité de l’ancien pouvoir. Il a précisé qu’elle est constituée d’un directoire de compatriotes compétents, aptes et prêts à l’exercice de la chose publique. Cette rencontre a permis l’installation de treize vice-présidents pour le compte du 1er arrondissement, cinq pour le 2e, un pour le 3e et deux pour le 4e arrondissement. Le parti politique peut compter sur les jeunes qui ambitionnent de soutenir l’UPR et le CTRI lors des prochaines élections de 2025.

« Les jeunes républicains de l’Ogooué-Maritime saluent les conclusions du dialogue national inclusif et affirmons que nous ne nous laisserons pas distraire par ceux qui ont mis le pays à terre. Nous, jeunesse de l’UPR, avons décidé de regarder la lumière pour que la lumière nous regarde aussi », a déclaré Jean Martini Rock, représentant de la jeunesse de l’UPR dans la commune de Port-Gentil.

Le premier responsable de l’UPR a appelé les Port-Gentillais et Port-Gentillaises à constituer des listes en vue de participer aux prochaines élections locales. Pour lui, le moment est venu pour le Gabon de tirer profit de l’exploitation des ressources naturelles de son sol et de son sous-sol, et que tous les Gabonais bénéficient d’une juste répartition de la richesse financière du pays et des fruits de sa croissance.

Lors de son séjour en terre Marigovéenne, Gervais Oniane a également visité les travaux de réhabilitation des voiries urbaines de la capitale économique, notamment ceux situés sur l’axe boulangerie Matanda-Marché Moukala. Il a pu constater l’avancement des travaux à la cité Unis, quartier où a grandi le chef de la transition, et terminer par une visite guidée au lycée d’État de Port-Gentil. « Je suis venu constater, comme d’autres Gabonais, que les travaux se déroulent très bien. Ça fait plaisir de voir ça. Province par province, on réalise que le Gabon est en chantier et cela est porteur d’espoir », s’est réjoui Gervais Oniane.

Gervais Oniane est un brillant cadre gabonais originaire du Woleu-Ntem, au canton Kyé. Il est indéniablement parmi les cadres gabonais qui se sont distingués au ministère de la Défense nationale par la création des hôpitaux militaires, du génie militaire et du prytanée militaire, pour ne citer que ceux-là. Pour lui, Brice Clotaire Oligui Nguema est le meilleur choix pour redonner au Gabon son lustre d’antan et hisser le pays dans le concert des grandes nations.