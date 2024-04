Oyem : 7 ans de prison pour un gabonais de 33 ans qui abusait de sa jeune voisine de 13 ans

La cour d’appel d’Oyem a rendu son verdict ce 19 avril dans une affaire de viol sur mineure remontant à 2020. Le mis en cause, un gabonais d’une trentaine d’années, a été reconnu coupable des faits de viol sur une adolescente de 13 ans, la fille de sa voisine. En répression, il s’en sort tout de même avec une peine clémente de 7 ans de prison assortis de 2 ans de sursis soit seulement 5 ans à faire derrière les barreaux.

A l’insu de tous, Roland Martial Nkizogo Ondo (33 ans) vivait une idylle presque parfaite avec une gamine de 13 ans. Selon ses propres aveux, il avait abusé de sa proie qui l’appelait pourtant « tonton » à 7 reprises. Un crime qui lui a valu les foudres de la justice déclenchées contre lui par la mère de la victime qui a fini par découvrir le pot aux roses.

Le téléphone rose

Tout est parti d’une conversation téléphonique que la mère, Nsi Amalembé Akiéno surprendra entre sa fille et son voisin Roland Martial Nkizogo Ondo. Voulant en savoir plus, elle soumettra sa fille à un examen médical pour s’assurer de sa virginité. Celui-ci sera sans appel quant à la perte de l’hymen de la proie du pédophile.

Une vue extérieure du palais de justice

L’adolescente n’eut d’autre choix que de vendre la mèche sur son idylle interdite avec tonton Roland, par ailleurs étudiant à l’école des cadres de la ville. Arrêté à son tour par la police, le mis en cause n’a aucunement nié les faits jusqu’à sa comparution à la barre vendredi dernier. Il a ainsi reconnu un décompte de 7 rapports sexuels entretenus avec sa proie.

Sanction clémente

Le Ministère public a requis contre lui 10 ans de prison dont 3 assortis du sursis et lui a même reconnu de larges circonstances atténuantes. L’avocat de la défense, Me darley Obiang Zogo, a quant à lui plaidé non coupable et réclamé la relaxe de son client. Il a souligné la négligence de la mère dans l’encadrement de sa fille comme à l’origine de cette situation.

A l’issue de ces plaidoiries, la cour d’appel judiciaire d’Oyem s’est retirée pour rendre son verdict. Roland Martial Nkizogo Ondo a été reconnu coupable de viol sur mineure de moins de 18 ans avant d’écoper 7 ans de prison dont 2 avec sursis. Il devrait ainsi recouvrer la liberté l’année prochaine car ayant déjà passé 4 ans en prison.